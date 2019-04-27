Valdemir Gomes
Momentos inusitados...
Simplesmente... Acontece!
Vida grande... Quermesse!
“Tudo junto... Misturado!”
Às vezes, somos agraciados...
Com sorriso... Estonteante!
Motiva a seguir... Avante!
Superar qualquer... Empecilho!
Sempre realça o brilho...
Viver é... Emocionante!
“Ninguém conhece... Ninguém!”
Esta a grande... Verdade!
Respeito em reciprocidade...
Não seja vítima... Refém!
Milho quebrado... Xerém!
Porém, continua... Milho!
Relação pai... Filho!
Emoção indescritível.
Abraço... Insubstituível!
Coração entra... Trilhos!
Cada momento... Vivido!
Realmente vale a pena.
Impossível medir com... “Trena!”
Nem sempre... Reconhecido!
Digo... “Estou convencido!”
Tudo muda até... Conceito!
Com lealdade respeito...
Chega ao entendimento.
Amor... “Massa fermento!”
Encaixe... Justo, perfeito!
Os valores... Sociais!
Em permanente... Mudança!
O que não... Esperança!
Landmark... Digitais!
Conflitos étnicos... Raciais!
Promovem... Atrocidades!
Tamanha bestialidade...
De insensatez um... Misto!
Ignorar ensinamentos... Cristo!
Humano, excesso... Promiscuidade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/04/2019
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