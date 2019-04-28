Bela manhã chuvosa.

Muita lama pelas ruas.

Na política... Falcatruas!

São pessoas... Mentirosas!

Conversas sem nexo... “Jocosas!”

Muitas delas sem... Sentido!

Chega a doer nos ouvidos.

Tamanha a discrepância...

Mas... Calma, tolerância!

Estamos todos... Perdidos!



Está sobrando... Cinismo!

Desvirtuaram a política.

Necessário... Autocritica!

Acabar com casuísmo.

Passos largos ao abismo...

Caminha a sociedade.

Vaidade de... Vaidade!

Compromete até a toga.

Acertos... Palavra em voga!

Que triste... Fatalidade!



Apesar dos... Pesares!

O povo ainda... Acredita!

Trabalhador perde... Marmita!

Falta comida nos lares.

Seus direitos... “Pros ares!”

“Isto é fato...” Sempre falo!

Nos calcanhares... Calo!

Esta tragédia... Tem nome!

Trabalhador passa... Fome!

Da mandioca come... Talo!



Com o gesto... “Arminha!”

Governo... Bravateiro!

Está sem rumo... Roteiro!

Quem cacareja... Galinha!

Brasil na era do... Tinha!

Estamos feio na... “Fita!”

Tem gente que acredita...

Em saci... Papai Noel!

Neste grande carrossel...

Eta reforma... Maldita!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/04/2019