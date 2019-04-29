É bom rever um amigo...

Lembrar coisas do passado.

Abraçar... Ser abraçado!

Ouvir... “Pode contar comigo!”

Sua fala... Como artigo!

Tem valor incomensurável.

Verdadeira água... Potável!

Tamanha sua pureza.

Transforma em fortaleza...

Torna o momento... Agradável!



Diante dessa... Premissa!

A sua estrela brilha.

Vira estada à velha... Trilha!

Sem interesse... Cobiça!

Qualquer imprevisto... Derriça!

Talvez, melhor que parente.

Amizade... Decorrente!

De muita... Afinidade!

Com carinho... Lealdade!

Do celeiro... Melhor semente!



Aquele sorriso... Alegre!

Confiança... Boa nova!

A esperança... Renova!

São normativas que... Regre!

À nossa família... Integre!

Digo um porto seguro.

Une passado... Futuro!

Alguém sempre... Confiável!

Proteção... Impermeável!

Semelhante a um... Muro!



Tem a melhor... Solução!

No momento da dificuldade.

Respeito... Reciprocidade!

Não importa... Condição!

No desespero, aflição...

Está pronto... Presente!

Com ideias convergentes...

Demonstra... Amor, carinho!

Porto seguro... Ninho!

Da vida... Irmão, parente!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/04/2019