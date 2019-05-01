1º de Maio...

Parabéns a todos os trabalhadores...

Seja do campo ou da cidade.

Enfrenta a triste realidade...

Uma inversão de valores.

A política dos horrores...

Pelo governo... Implantada!

Situação Cômica... Piada!

Peço a Jesus... Clemência!

A reforma da previdência...

Uma maldade... Arrojada!

Grande... “Colcha de retalhos!”

A proposta apresentada.

Toda mazela imputada...

Um bando de... “Paspalhos!”

Lei trabalhista... “Frangalhos!”

Isto, o bom senso... Afronta!

O povão... Paga a conta!

Empresários... Batem palmas!

A imprensa pede... Calma!

Viramos insetos... “Mosca tonta!”

“Chutar o pau da barraca...”

Será a única... Saída!

Gestor extrapolou a medida.

Trata o eleitor... Babaca!

Não aceitamos... Estaca!

Pois, curral é para... Gado!

Estamos... Desrespeitados!

Nenhum... “Direito a menos!”

A esta sangria... Dreno!

Aos políticos fica... Recado!

Governos são... Passageiros!

Trabalhadores... Permanentes!

“Lutaremos de unhas e dentes...”

Afinal... “Somos Brasileiros!”

A mudança de roteiro...

Sabemos... É necessária!

Tem que ser igualitária...

Para todas as categorias.

Porque a umas... Regalias?

Pênalti... “Derrubou na área!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/05/2019