Valdemir Gomes
1º de Maio...
Parabéns a todos os trabalhadores...
Seja do campo ou da cidade.
Enfrenta a triste realidade...
Uma inversão de valores.
A política dos horrores...
Pelo governo... Implantada!
Situação Cômica... Piada!
Peço a Jesus... Clemência!
A reforma da previdência...
Uma maldade... Arrojada!
Grande... “Colcha de retalhos!”
A proposta apresentada.
Toda mazela imputada...
Um bando de... “Paspalhos!”
Lei trabalhista... “Frangalhos!”
Isto, o bom senso... Afronta!
O povão... Paga a conta!
Empresários... Batem palmas!
A imprensa pede... Calma!
Viramos insetos... “Mosca tonta!”
“Chutar o pau da barraca...”
Será a única... Saída!
Gestor extrapolou a medida.
Trata o eleitor... Babaca!
Não aceitamos... Estaca!
Pois, curral é para... Gado!
Estamos... Desrespeitados!
Nenhum... “Direito a menos!”
A esta sangria... Dreno!
Aos políticos fica... Recado!
Governos são... Passageiros!
Trabalhadores... Permanentes!
“Lutaremos de unhas e dentes...”
Afinal... “Somos Brasileiros!”
A mudança de roteiro...
Sabemos... É necessária!
Tem que ser igualitária...
Para todas as categorias.
Porque a umas... Regalias?
Pênalti... “Derrubou na área!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/05/2019
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