Valdemir Gomes
Tem como mudar o mundo...
Com ações... Paliativas!
São necessárias... Corretivas!
Tudo... A cada segundo!
Um sentimento... Profundo!
A sociedade perdeu... Rumo!
Adota sinistro... Insumo!
Líder, poderoso... Garboso!
Em excesso... Curioso!
Errou na forma... Resumo!
Atitudes irresponsáveis...
Reduz ao meio... Ambiente!
Contaminaram a semente...
Rios sem águas... Potáveis!
Desgraçados... Miseráveis!
Arrogantes desonestos...
Com projetos... Indigestos!
Produto... Degradação!
Falta... Humildade, moderação!
O que sobra simples... Resto!
É preciso rever... Conceitos!
Buscar o entendimento.
Discurso... “Faço arrebento!”
Nem tudo... Desse jeito!
Um mundo... “Justo perfeito!”
Carece de alguns... Retoques!
Nada, levado a reboque...
Não vale ser... Tagarela!
Desentendimento, querela...
Fio desencapado... Choque!
É... “Vivendo e aprendendo!”
Dito verdadeiro... “Antigo!”
Enxergar além... “Umbigo!”
Pois, todos estão... Perdendo!
Têm inocentes, sofrendo...
O povo em... Decadência!
Por falta de consciência...
Estamos descendo a ladeira.
Tragédia, lamentos, choradeira...
Ação... “Causa consequência!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/05/2019
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