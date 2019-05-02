Tem como mudar o mundo...

Com ações... Paliativas!

São necessárias... Corretivas!

Tudo... A cada segundo!

Um sentimento... Profundo!

A sociedade perdeu... Rumo!

Adota sinistro... Insumo!

Líder, poderoso... Garboso!

Em excesso... Curioso!

Errou na forma... Resumo!



Atitudes irresponsáveis...

Reduz ao meio... Ambiente!

Contaminaram a semente...

Rios sem águas... Potáveis!

Desgraçados... Miseráveis!

Arrogantes desonestos...

Com projetos... Indigestos!

Produto... Degradação!

Falta... Humildade, moderação!

O que sobra simples... Resto!



É preciso rever... Conceitos!

Buscar o entendimento.

Discurso... “Faço arrebento!”

Nem tudo... Desse jeito!

Um mundo... “Justo perfeito!”

Carece de alguns... Retoques!

Nada, levado a reboque...

Não vale ser... Tagarela!

Desentendimento, querela...

Fio desencapado... Choque!



É... “Vivendo e aprendendo!”

Dito verdadeiro... “Antigo!”

Enxergar além... “Umbigo!”

Pois, todos estão... Perdendo!

Têm inocentes, sofrendo...

O povo em... Decadência!

Por falta de consciência...

Estamos descendo a ladeira.

Tragédia, lamentos, choradeira...

Ação... “Causa consequência!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/05/2019