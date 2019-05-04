

Buscar novos caminhos.

Marcar encontro... “Comigo!”

Meu eu... Refúgio, abrigo!

Eliminar os... Espinhos!

Cautela, amor, carinho...

Sempre haverá... Saída!

Momento... Hora devida!

Desentendimento... Querela!

Derruba pelas... Tabelas!

Excesso na... Medida!



Cada dia que nasce...

Novas oportunidades.

Agir com celeridade...

Encarar a lida com... Classe!

Tete a tete... Face a face!

Segurar firme... Batuta!

Rever postura... Conduta!

Ouvir opiniões... Conselhos!

Olhar retrovisor... Espelho!

Aceitar... Leal disputa!



Agradecer pela vida...

Ter como lema... Perdão!

Pois, agir com retidão...

Ajuda cicatrizar... Feridas!

Não há batalha perdida...

Grande Arquiteto... À frente!

Permite espargir a semente...

Anuncia a... “Boa nova!”

Assim, o amor... Renova!

Atitude... Condizente!



O tilintar da... Chuva!

Bela música no telhado.

Aconchegante dedilhado...

Encaixa como uma luva.

Tem sabor de... Bocaiuva!

Daquela velha... Instância!

Traz o cheiro da infância...

Saudade corrói o peito.

Ritual... “Antigo aceito!”

Inesquecível... Fragrância!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/05/2019