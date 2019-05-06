Família é o mais belo...

Refrão... Da poesia da vida!

Melhor caminho... Saída!

Um eficiente... Cutelo!

No passado sutil... Flagelo!

Promotor de atrocidades.

Instrumento... Calamidade!

Usado pelos... Tiranos!

Provocava irreversíveis danos.

Insensata... Tenacidade!



Berço da humanidade.

Alicerce de um povo.

Sua estrutura... Louvo!

Dá ao mundo... Qualidade!

Respeito, lisura, estabilidade...

Palanque da paz... Sensatez!

Ser elegante, Cortês...

São principios... Landmark!

Tem a beleza do... Parque!

Trinta dias por... Mês!



No momento de aflição...

Uma palavra... Amiga!

Os pais, berço... Abriga!

Não importa condição.

Com cautela... Premunição!

Traça um novo... Caminho!

Afeto, amor, carinho...

Presentes em suas... Atitudes!

Seja letrado ou... Rude!

Da paz abrigo... Ninho!



Diante de os empecilhos...

Aos pais filhos... Crianças!

No remelexo da dança...

Mostra direção... Trilho!

Mais que luz... Brilho!

Continuidade... Futuro!

No desespero... Apuro!

São escudeiros... Fiéis!

Não esquecem seus papéis...

Referências... “Porto seguro!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/05/2019