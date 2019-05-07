

Não falar do sistema.

Diante de tanta... “Manolagem!”

Queimou o filme... Imagem!

Vivemos neste... Dilema!

Previdência, grande tema...

Da equipe do... Governo!

Em ambiente fraterno...

Existe celeuma... Divergência!

Está faltando... Consciência!

Vivemos tempos... Modernos!



Discordar... “Faz parte!”

Convivência... Discussão!

Não, errar por omissão...

Precisa haver... Aparte!

Quando o bolo reparte...

Respeita... Agrada coletivo!

Errou... Passa corretivo!

Sem deixar de ser... Cortês!

Espere chegar sua vez...

Use amor como... Aditivo!



Não aceite cabresto...

Levante tapete... Sacode!

Com cautela, tudo... Pode!

Entenda melhor... Contexto!

Nem todo baleio... “Sexto!”

Esta uma cristalina... Verdade!

Em nome de a sociedade...

Enfrente este... Desafio!

Na outra margem do rio...

Morada da... Liberdade!



Na verdade... “Roda gira!”

“Isto é fato...” Absoluto!

A vida cobra tributo...

Neste jogo... “Põe tira!”

Jamais adote... Mentiras!

Como projeto de vida.

Sempre haverá... Saída!

Cristo mostra... Solução!

Como a rima da canção...

Melhor nota... Extraída!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/05/2019