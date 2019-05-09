Pode pensar... Diferente!

Está expressamente proibido.

Pois, ao ferir o aludido...

Rompe o elo da corrente.

Questionar o dirigente...

Realmente... Problema!

Provoca celeuma... Dilema!

Simplesmente... Excluído!

Diante de o... Estabelecido!

Segue fielmente... Sistema!



Parece um tanto... Estranho!

Na verdade... Controverso!

Esparrama fica... Disperso!

O marimbondo... Assanho!

Causa fissura, arranho...

Sumariamente... Extirpado!

Num repente... Bloqueado!

Inaceitável... Estranho!



Com muita calma... Cautela!

Superando as asperezas.

Necessário sentar à mesa...

Abrir portas... Janelas!

Respeitar regras... Tabela!

Têm humanos... “Carvão!”

Apagado... ‘Suja as mãos!”

Aceso... Brasa queima!

Arregaça... Afuleima!

Semelhantes a... Ermitãos!



Quando o contraditório...

Causa briga... Desavença!

Rever valores... Crença!

Faz parte do repertorio.

Sem plateia... Auditório!

Aceitar o diferente... Regra!

Atitude precipitada... Piega!

Não é a melhor saída.

Amor... Cicatriza ferida!

Acalma... Alma, sossega!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/05/2019