Valdemir Gomes
Pode pensar... Diferente!
Está expressamente proibido.
Pois, ao ferir o aludido...
Rompe o elo da corrente.
Questionar o dirigente...
Realmente... Problema!
Provoca celeuma... Dilema!
Simplesmente... Excluído!
Diante de o... Estabelecido!
Segue fielmente... Sistema!
Parece um tanto... Estranho!
Na verdade... Controverso!
Esparrama fica... Disperso!
O marimbondo... Assanho!
Causa fissura, arranho...
Sumariamente... Extirpado!
Num repente... Bloqueado!
Inaceitável... Estranho!
Com muita calma... Cautela!
Superando as asperezas.
Necessário sentar à mesa...
Abrir portas... Janelas!
Respeitar regras... Tabela!
Têm humanos... “Carvão!”
Apagado... ‘Suja as mãos!”
Aceso... Brasa queima!
Arregaça... Afuleima!
Semelhantes a... Ermitãos!
Quando o contraditório...
Causa briga... Desavença!
Rever valores... Crença!
Faz parte do repertorio.
Sem plateia... Auditório!
Aceitar o diferente... Regra!
Atitude precipitada... Piega!
Não é a melhor saída.
Amor... Cicatriza ferida!
Acalma... Alma, sossega!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/05/2019
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