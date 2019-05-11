Valdemir Gomes
Peço permissão divina...
Para falar deste... Ser!
Com alegria e prazer...
Conforme a lida... Determina!
Com carinho amor... Ensina!
Vida dedicada à prole.
Vira fera quando... Bole!
Trata o filho com carinho.
A família base... Ninho!
Não permite que... Viole!
Diante dessa premissa.
Cumpre com dedicação seu papel.
Lar... Casebre ou arranha céu!
Desconhece a palavra... Preguiça!
Qualquer mistério... Derriça!
No cumprimento da missão...
Sob sua majestosa... Direção!
Passos firmes... Segue a trilha!
Estrela que reluz... Brilha!
Não importa... Condição!
Diante da dificuldade...
Sempre encontra... Saída!
Jamais foge da lida...
Sob a luz da verdade.
Com amor e humildade.
É douta na profissão.
Não importa... Condição!
Está em todos os quadrantes.
Com atitude... Elegante!
Fé, persistência... Determinação!
Seu corpo é universo...
Cheio de graça... Beleza!
Com poder e sutileza...
Enfrenta o mundo perverso.
Cantada em prosa e versos...
Do filho, porto seguro.
Supera barreiras... Muro!
Para cumprir seu legado.
Pra dá conta do recado...
Seu brilho extirpa... Escuro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/05/2019
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