Peço permissão divina...

Para falar deste... Ser!

Com alegria e prazer...

Conforme a lida... Determina!

Com carinho amor... Ensina!

Vida dedicada à prole.

Vira fera quando... Bole!

Trata o filho com carinho.

A família base... Ninho!

Não permite que... Viole!



Diante dessa premissa.

Cumpre com dedicação seu papel.

Lar... Casebre ou arranha céu!

Desconhece a palavra... Preguiça!

Qualquer mistério... Derriça!

No cumprimento da missão...

Sob sua majestosa... Direção!

Passos firmes... Segue a trilha!

Estrela que reluz... Brilha!

Não importa... Condição!



Diante da dificuldade...

Sempre encontra... Saída!

Jamais foge da lida...

Sob a luz da verdade.

Com amor e humildade.

É douta na profissão.

Não importa... Condição!

Está em todos os quadrantes.

Com atitude... Elegante!

Fé, persistência... Determinação!



Seu corpo é universo...

Cheio de graça... Beleza!

Com poder e sutileza...

Enfrenta o mundo perverso.

Cantada em prosa e versos...

Do filho, porto seguro.

Supera barreiras... Muro!

Para cumprir seu legado.

Pra dá conta do recado...

Seu brilho extirpa... Escuro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/05/2019