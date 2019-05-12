Valdemir Gomes
Seguir novo protocolo...
Acompanhar a modernidade.
Viver uma nova realidade.
Procurar outro... Polo!
Buscar a nave... “Apolo!”
Conquistar vários planetas.
Entrar na cauda... Cometa!
Talvez sofrer... Vertigem!
Mas... Sem perder a origem.
Afinal, detesto... “Treta!”
Circular além... Terra!
Um instigante... Desafio!
Provocar celeuma... Calafrio!
Avistar atrás da serra.
Porque o bode, não... Berra?
Será mistério... Segredo!
Isso impressiona... Dá medo!
Cantado em versos... Prosa!
Como a magia da rosa...
Gera falação... Torpedos!
A busca do desconhecido...
Provoca angústia... Desperta!
Acende sinal... Alerta!
Ao ficar ensandecido...
Sonhos... Reabastecidos!
Tentar inverter a ordem...
As estruturas... Sacodem!
Surgem os... Palpiteiros!
Invadem seu celeiro...
“Cães que ladram, não mordem.”
Abordar alguns assuntos...
Curiosidade... Tal ousadia!
Ao sair de a sua... Abadia!
Vira caça... Presunto!
Separado... “Tudo junto!”
Significado... Grafia surpreende!
Quando... Não se rende!
Tenta dá seu secado...
Recebe rótulo... Abusado!
Luz de alerta... Acende!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/05/2019
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