

Seguir novo protocolo...

Acompanhar a modernidade.

Viver uma nova realidade.

Procurar outro... Polo!

Buscar a nave... “Apolo!”

Conquistar vários planetas.

Entrar na cauda... Cometa!

Talvez sofrer... Vertigem!

Mas... Sem perder a origem.

Afinal, detesto... “Treta!”



Circular além... Terra!

Um instigante... Desafio!

Provocar celeuma... Calafrio!

Avistar atrás da serra.

Porque o bode, não... Berra?

Será mistério... Segredo!

Isso impressiona... Dá medo!

Cantado em versos... Prosa!

Como a magia da rosa...

Gera falação... Torpedos!



A busca do desconhecido...

Provoca angústia... Desperta!

Acende sinal... Alerta!

Ao ficar ensandecido...

Sonhos... Reabastecidos!

Tentar inverter a ordem...

As estruturas... Sacodem!

Surgem os... Palpiteiros!

Invadem seu celeiro...

“Cães que ladram, não mordem.”



Abordar alguns assuntos...

Curiosidade... Tal ousadia!

Ao sair de a sua... Abadia!

Vira caça... Presunto!

Separado... “Tudo junto!”

Significado... Grafia surpreende!

Quando... Não se rende!

Tenta dá seu secado...

Recebe rótulo... Abusado!

Luz de alerta... Acende!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/05/2019