

Mudar o caminho... Rumo!

Deu um povo... Bitolado!

Aceita curral qual... Gado!

Recebe migalhas... Insumo!

Doação cachimbo... Fumo!

No final, aplaude... Agradece!

Campanha... “Agasalho aquece!”

Todo ano mesmo... Jeito!

Sistema antigo... “Aceito!”

Essas coisas... Aborrecem!



Uma sociedade... Omissa!

Desconhece seus direitos.

Mudar rever... Conceitos!

Tem que fazer... Derriça!

Colocar ordem... Treliça!

Propor nova... Direção!

Como a nota da... Canção!

Afinar bem a... Viola!

O caminho... “A escola!”

A saída... “Educação!”



Como cavalo “Polaqueiro...”

Dando direção à tropa!

Políticos... Ludibriam, envelopa!

Nada muda... Corriqueiro!

Entra e sai... “Janeiros!”

Sempre a mesma... “Ladainha!”

Ao eleitor afago... “Tapinha!”

Basta... Fica satisfeito!

Assim, vence mais um pleito.

Reduto simples... Granjinha!



Como virar este... Jogo?

Esta a grande pergunta.

Gado... Esparrama, ajunta!

Acende a brasa... Fogo!

Um bando de demagogos...

Precisa ser... Extirpado!

Seu voto qualificado...

Muda rumo... Itinerário!

Constrói novo cenário...

Está dado o... Recado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/05/2019