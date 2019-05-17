Entender o sistema...

Necessário analise... Paciência!

Excesso de turbulência.

Difícil... Falta emblema!

O povo vive num dilema.

Celeuma a cada instante.

Um bando de intolerantes.

Sempre dando opinião.

Soberano... Sabichão!

Mas... Quem é o comandante?



Que sobra... Trapalhada!

Um monte de... “Bola fora!”

A primogênita... Pandora!

Têm as cartas... Embaralhada!

Só patacoada... Espalhada!

Diante do falso... Aludido!

Este jogo está perdido.

Ninguém domina a bola.

Está vazia... Sacola!

Estamos com orgulho... “Ferido!”



Peço ao Grande Arquiteto...

Que ilumine o dirigente.

Semeie a melhor... Semente!

Trace um sensato... Projeto!

Não governe por... Decreto!

Respeito aos outros poderes.

Utilize seus... Saberes!

Pensando na maioria.

Chega de falácia... Teoria!

Saia da ilha dos... Prazeres!



Como ser... “Justo perfeito!”

Estou fazendo... Parte!

Afinal, não moro em... Marte!

Estou triste... Insatisfeito!

Importante rever... Conceitos!

Uma questão de consciência.

Muita calma... Paciência!

Estamos no mesmo... “Barco!”

Cada momento um... Marco!

Ponto “G”... Convergência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/05/2019