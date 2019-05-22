Valdemir Gomes
Que o povo... Acorde!
Cumpra seu verdadeiro... Papel!
Mande para o... “Beleléu!”
Tudo questão de... Ordem!
Antes que a água... “Atorde!”
Chega de tanta... Falação!
Não se brinca com... Nação!
É preciso... Atitude!
Bravateiro insano... Rude!
Tem que parar... “Felação!”
Não fala a mesma... “Língua!”
A polêmica se estende.
Na real ninguém... Entende!
Cidadão sofre a... “Míngua!”
Bando, intrusos... Ínguas!
Permanecem no... Palanque!
Só se fala em arma... Tanque!
A coisa fora do prumo.
Insultos como... Insumo!
Carro sem motor... Arranque!
Está péssima... Imagem!
Portas estão... “Fechando!”
Divagar quase... “Parando!”
Quando a próxima... Viagem?
Sem argumento... Bagagem!
Caminho rumo ao... Nada!
Cadê o projeto... “Camarada!”
Chega de tantos... “Rodeios!”
Ainda não disse... “A que veio!”
É só lorota... Piada!
Gostaria de poder... Acreditar!
Um fio de esperança... Resta!
Mas, parece... “Fim de festa!”
O povo começa... Gritar!
Ele adora... “Tuitar!”
Porém, pouco se... Move!
Trovoadas, não... “Chove!”
Estamos em marcha... “Ré!”
Diria... “E agora, José?”
Afinal, nada... Resolve!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/05/2019
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