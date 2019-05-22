

Que o povo... Acorde!

Cumpra seu verdadeiro... Papel!

Mande para o... “Beleléu!”

Tudo questão de... Ordem!

Antes que a água... “Atorde!”

Chega de tanta... Falação!

Não se brinca com... Nação!

É preciso... Atitude!

Bravateiro insano... Rude!

Tem que parar... “Felação!”



Não fala a mesma... “Língua!”

A polêmica se estende.

Na real ninguém... Entende!

Cidadão sofre a... “Míngua!”

Bando, intrusos... Ínguas!

Permanecem no... Palanque!

Só se fala em arma... Tanque!

A coisa fora do prumo.

Insultos como... Insumo!

Carro sem motor... Arranque!



Está péssima... Imagem!

Portas estão... “Fechando!”

Divagar quase... “Parando!”

Quando a próxima... Viagem?

Sem argumento... Bagagem!

Caminho rumo ao... Nada!

Cadê o projeto... “Camarada!”

Chega de tantos... “Rodeios!”

Ainda não disse... “A que veio!”

É só lorota... Piada!



Gostaria de poder... Acreditar!

Um fio de esperança... Resta!

Mas, parece... “Fim de festa!”

O povo começa... Gritar!

Ele adora... “Tuitar!”

Porém, pouco se... Move!

Trovoadas, não... “Chove!”

Estamos em marcha... “Ré!”

Diria... “E agora, José?”

Afinal, nada... Resolve!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/05/2019