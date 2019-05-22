Preciso...



Mudar o rumo... Roteiro!

Escrever nova. História!

Quanto, derrota, vitória...

São caminhos... Caminheiro!

Pois, como simples... Passageiro!

Estou organizando... Bagagem!

Para o além... Viagem!

Haverá prestação... Conta!

Andar com mala... Pronta!

De Cristo ouça... Mensagem!



Como ser... “Justo perfeito!”

Independente de... Crença!

Fazer sempre a diferença...

Ousar participar do pleito.

Morte, não... Último leito!

Talvez... “Terra prometida!”

Acredite em... Sua lida!

Ao final... Recompensa!

Marque com fé... Presença!

Grande Arquiteto... Consolida!



Sociedade sem... Rumo!

Como barco à deriva.

Não existe... Assertiva!

Está faltando... Insumo!

Descarrilou saiu do prumo...

Estão todos... Perdidos!

O povo está convencido...

Entrou em... “Barco furado!”

Um bando de aloprados...

Assusta seu... “Aludido!”



Oxalá... Mude a rota!

Peça ao Pai... Sapiência!

Basta de tanta... Incompetência!

Virou piada... “Chacota!”

Só presepada... “Marmota!”

Quanta falácia... “Patacoada!”

Sem ingrediente... Feijoada!

Em excesso... Lambança!

Na UTI... Esperança!

A Nação... “Atordoada!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/05/2019