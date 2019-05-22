Preciso...

Valdemir Gomes
Mudar o rumo... Roteiro!
Escrever nova. História!
Quanto, derrota, vitória...
São caminhos... Caminheiro!
Pois, como simples... Passageiro!
Estou organizando... Bagagem!
Para o além... Viagem!
Haverá prestação... Conta!
Andar com mala... Pronta!
De Cristo ouça... Mensagem!
Como ser... “Justo perfeito!”
Independente de... Crença!
Fazer sempre a diferença...
Ousar participar do pleito.
Morte, não... Último leito!
Talvez... “Terra prometida!”
Acredite em... Sua lida!
Ao final... Recompensa!
Marque com fé... Presença!
Grande Arquiteto... Consolida!
Sociedade sem... Rumo!
Como barco à deriva.
Não existe... Assertiva!
Está faltando... Insumo!
Descarrilou saiu do prumo...
Estão todos... Perdidos!
O povo está convencido...
Entrou em... “Barco furado!”
Um bando de aloprados...
Assusta seu... “Aludido!”
Oxalá... Mude a rota!
Peça ao Pai... Sapiência!
Basta de tanta... Incompetência!
Virou piada... “Chacota!”
Só presepada... “Marmota!”
Quanta falácia... “Patacoada!”
Sem ingrediente... Feijoada!
Em excesso... Lambança!
Na UTI... Esperança!
A Nação... “Atordoada!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/05/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS