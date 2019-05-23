Brilho matreiro do olhar...

Dos seus lábios... Sorridentes!

Faz germinar a semente.

Permite a alma abrolhar.

Coração chega... Falhar!

Meio... Descompassado!

Desacelera o danado...

Chega a dá... Calafrios!

A outra margem do rio...

Num repente... Atravessado!



Descrever seus efeitos...

Daria uma enciclopédia.

Transforma a vida... Comédia!

Verdadeira causa... Efeito!

Vejo você no meu... Leito!

Traje... “Camisola do amor!”

Atendo seu apelo... “Clamor!”

Como no balanço do trem.

Juntos... “Além do além!”

Saciados com... “Louvor!”



Na travessia da vida...

Um grande... Cruzamento!

Registrar esses momentos...

Esta paixão... Incontida!

Coração quer bis... “Revida!”

Atendemos seu... Pedido!

Feromônios do amor... “Fluido!”

Os nossos corpos... Suados!

Num ambiente... Adequado!

Sussurros... “Belos ruídos!”



O desabrochar da flor...

Jardim vida... Anexo!

Unimos... “Côncavo convexo!”

Belo mundo... Multicor!

Na posição “cataflor...”

Derrapa na curva... Reta!

No cumprimento da meta...

Ambos felizes... Satisfeitos!

Realmente... “Justo, perfeito!”

Percurso de... “Alfa a Beta!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/05/2019