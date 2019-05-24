Verdade o pensamento...

É registro da história.

O que fica na memória...

Nossos grandes momentos.

Principais fatos... Eventos!

Merecem... Reflexão!

Corpo, alma, coração...

Na mais perfeita... Harmonia!

Dá à vida mais valia...

Quando respeita... Nação!



Um gestor... Gazeteiro!

Em nada... Acrescenta!

Usa tempero... Pimenta!

Este exímio... Bravateiro!

Vive mexendo... Vespeiro!

Deixa o povo... Agitado!

Com discurso... Aloprado!

De real... Nada acontece!

Porém, incerteza... Cresce!

Diria Raul... “Tá tudo errado!”



Simples frases de efeito...

Tem dominado... Discurso!

Este cordeiro é... Urso!

Enganou... Venceu o pleito!

Fazer o que deve ser feito...

A coisa, não... Acontece!

Trabalhador sofre... Padece!

A quem pedir clemencia?

Reforma da... Previdência!

Miséria... Aumenta, cresce!



A cada dia que passa...

Só fala em corte... Machete!

Aos menos favorecidos... Cacete!

Continua... Conchavos, trapaça!

Esses políticos... “Oh raça!”

Bando de... Corporativista!

São autênticos... Vigaristas!

Puxa brasa pra... “Sardinha!”

Vivemos a era do tinha...

De mazelas... Uma lista!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/05/2019