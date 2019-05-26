Cada novo amanhecer...

Agradeço... Grande Arquiteto!

Procuro realizar... Seu projeto!

Faço a coisa... Acontecer!

Com alegria... Prazer!

Retomo a caminhada.

João de Barro... Alvorada!

Canta em minha janela.

Na verdade... “Vida bela!”

Deixo rastro... Pegadas!



Faço minhas... Orações!

Saboroso café... Matinal!

Sempre autêntico... Original!

Cercado de... Emoções!

Aos amigos... Saudações!

De felicidade... Estrema!

Divulgo novo... Poema!

Dissemino a... Semente!

Procuro ser... Coerente!

Ao discorrer sobre... Tema!



Abre alas, um sorriso...

Ao trabalho então... Sigo!

Do próximo sou... Abrigo!

Faço o que for... Preciso!

Sinal de alerta... Aviso!

Revejo melhor... Roteiro!

Como humilde passageiro...

Reorganizo a bagagem.

Talvez... Última viagem!

De Cristo... Mensageiro!



Segurar firme... Cajado!

Uma atitude... Sensata!

Destoou... Faça errata!

Não vale ser... Aloprado!

Comandante ou soldado...

Tem a sua... Importância!

Com cautela, elegância...

Segue sua trajetória.

Dê a mão à palmatória...

Amor... Melhor substância!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/05/2019