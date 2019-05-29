

Mudar o rumo da história...

Necessário ir à luta.

Você é sua... Conduta!

Reveja a trajetória.

Pois, atitude... Inglória!

Não contribui com a sociedade.

Devagar com acuidade...

Faça sempre sua parte.

Postura decisão... Arte!

Não aceite... Barbaridades!



Ao romper de cada dia...

Avalie os seus... Feitos!

Importante rever... Conceitos!

Omissão é... Covardia!

Saia de a sua... “Abadia!”

Abandone o truculento... Rude!

Não espere o ataúde...

Porque a morte... “Certa!”

A autoestima desperta...

Seu lado humano... Virtude!



Na verdade... “Roda gira!”

Este fato... Irrefutável!

Ser tolerante, amável...

Obstáculo rompe... Retira!

Ao som suave da lira...

Comece sua... Jornada!

Os obstáculos da estrada...

Seja persistente... Forte!

Grande Arquiteto... Suporte!

É... Pêndulo na caminhada!



Observe com cautela a natureza.

Preserve seu... Ambiente!

Ajude semear... Semente!

Elimine de vez... Aspereza!

Binômio... “Força, beleza!”

Tem poder... Extraordinário!

Sempre à mão, rosário...

O mundo ainda tem... Jeito!

Retidão... “Justo perfeito!”

Seja de Cristo... Operário!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/05/2019