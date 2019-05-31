Um dia de batalha.

Mantenho firme a rotina.

Logo cedo, ligo a bina...

Fé em Cristo, nada atrapalha.

Quem amor... Espalha!

Receberá seu... Tributo!

Respeitando estatuto...

A vida segue... Avante!

Sem jamais ser... Destoante!

Sucesso melhor... Produto!



Uma nova sociedade...

Belo desafio... Diário!

Como fiel serventuário...

Aja com... Celeridade!

Atitude, respeito, acuidade...

São valores... Indispensáveis!

Com posturas agradáveis...

Cautela... Imparcialidade!

Entenda a adversidade...

Requisitos... Invioláveis!



O sorriso da... Criança!

Tem valor de inocência.

Com cautela... Sapiência!

Sem reservas ou lambança.

Semente de esperança...

Prepare antes o terreno.

Não cultive apenas... Feno!

Sob a luz da... Verdade!

Represente a divindade...

Amor do coração... Dreno!



Procure fazer a diferença...

Cordialidade... Sensatez!

Independente da... Tez!

Nunca cause... Desavença!

Nem espere recompensa...

Ao fazer sua parte...

“Pés no chão, não... Marte!”

O mundo ainda tem... “Jeito!”

Como... “Justo perfeito!”

Convivência... Bela arte!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/06/2019