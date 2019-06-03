

Do meio ambiente...

Mal estar... Transtornos rendem!

Argumentam... Não entendem!

Sinto-me... Impotente!

Eta, povo displicente!

Continua teleguiado...

Plim, plim falou... “Tá falado!”

A destruição permanece.

Nem rezando uma prece...

Animais são... Respeitados!



Descrevi... Triste história!

De um animal, mendigo!

Quarenta versos... Artigo!

Mudança de trajetória...

De forma até vexatória.

Veementemente... Inquerido!

“Não entendi o sentido...”

Do poema... “Tamanduá!”

Disse: “usei como patuá...”

De um mundo... Empobrecido!



Quando cito o pantanal!

Alerto, à degradação.

Reclamo... Preservação!

Do ambiente natural.

“PATRIMÔNIO MUNDIAL...”

Não pertence aos fazendeiros...

Alguns... Desonestos interesseiros!

Mata... Serpente, leira carvão!

Animais em procissão...

Abandonam o... Belo celeiro!



Poeta Manoel de Barros...

Assassinado a cada dia.

Do pantanal... Grande vigia!

Poluição provoca... Pigarro!

Na insensatez... Esbarro!

Destruição... Quem diria!

Aqueles que deveriam...

Preservar o sistema.

Organizam... Montam esquemas!

Protegem fornos... Carvoarias!

Poema: Valdemir dos Santos 25/08/2017