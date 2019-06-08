Encontrar caminho...

Combater a violência.

Chega ao fim... Paciência!

Está faltando... Carinho!

Abandonado... Sozinho!

Sociedade sem... Saída!

Como boiada... Perdida!

O gestor... Incompetente!

Desprezando... Semente!

Impostos sem... Contrapartida!



Em voga palavra... Crise!

País sem rumo parado.

O povo dá o recado...

Chega de tanto... Deslize!

Ditadura, não... Reprise!

Em frangalhos... Educação!

Critério, melhor decisão...

Não queremos outro... Roteiro!

Chega de celeuma... Vespeiro!

Político não é... Profissão!



Está faltando... Atitude!

Chega de tanta... Bravata!

Sem cérebro... Primata!

Postura grosseira... Rude!

Respeito... Regra, virtude!

Rumo ao porto... Seguro!

Respeitar criança... Futuro!

Atitude sensata... Inteligente!

Postura... Inconsequente!

Chega de viés... Perjuro!



A gente ainda... Acredita!

Espera uma... Solução!

Bravatas... “Masturbação!”

São fatos que... Irritam!

Tagarela... Periquita!

Destrói nosso... Milharal!

Sem propostas... Norral!

Qualquer caminho... Vereda!

A massa ficando... Azeda!

Não... Gado, curral!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/06/2019