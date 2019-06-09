Com muita saudade...
A minha bela... Infância!
Com inocência... Elegância!
Sem nenhuma vaidade.
Quando a... Verdade!
Palavra dos... Antigos!
Era Lei... Regra, artigo!
Não enfrentava... Resistência!
Sem celeuma... Concorrência!
Chavão... “Digo, redigo!”
Brincadeiras... “Pega, Pega!”
A famosa... “Esconde, esconde!”
Alma pegava... Bonde!
Criança ama... Chamega!
Serelepe, não... Sossega!
Felicidade ao... Cume!
Colegas brigas... Ciúmes!
A concorrência... Acirrada!
Antes amigo camarada!...
Ignorância excede... Volume!
Uma volta ao... Passado!
Inusitada... Viagem!
Ao reorganizar... Bagagem!
Coração muda de lado.
Com o sorriso... Embargado!
Na mente... Belo repertório!
Entre papéis... Escritório!
Coração implode... Peito!
Nessa turnê... Deleito!
Eta, mundo... Transitório!
Com os olhos... Alagados!
A barba... Embranquecida!
Cada dia... Escorre a vida!
Tento cumprir... Legado!
Junção presente, passado...
A bela, lida... Existe!
Procuro não ficar... Triste!
Essa dádiva... Uma glória!
No arquivo da memória...
Infância... Porque partistes?
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/06/2019