Valdemir Gomes
Natureza pintou...
Meus cabelos de grisalho...
Como antes... Não malho!
São Janeiros... Chegou!
O relógio da... Tilintou!
Alguns amigos... Partiram!
No percurso... Descobriram!
Amar... Vale a pena!
Impossível medir com... “Trena!”
Ao Grande Arquiteto... Serviram!
A vida... “Um grande rio!”
Num repente passa... Correndo!
Vale a pena viver... “Vivendo!”
Encarar cada... Desafio!
Cauteloso... Arredio!
Constrói vasto... Repertório!
Não espere... Morte, velório!
Sem celeuma... Rodeio!
Tem consciência a que veio...
Dispense plateia... Auditório!
Por entender ser... Passageiro!
Organize com carinho a bagagem.
Mala pronta... Última viagem!
De Cristo fiel... Mensageiro!
Amor puro... Verdadeiro!
Dedique a seu semelhante...
Cumpra roteiro... Importante!
Respeite do próximo à crença.
Procure fazer... Diferença!
Seja... Dedicado, atuante!
Uma sociedade... Humana!
Não é sonho... Platônico!
Jamais, leviano... Lacônico!
Saia de a sua... Cabana!
Quem muito arrocha... Espana!
Portanto não é... Caminho!
Dissemine sorriso... Carinho!
Seja para outro... “Luz!”
Suporte a pesada... “Cruz!”
Ninguém é feliz... “Sozinho!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/06/2019
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