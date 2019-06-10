

Natureza pintou...

Meus cabelos de grisalho...

Como antes... Não malho!

São Janeiros... Chegou!

O relógio da... Tilintou!

Alguns amigos... Partiram!

No percurso... Descobriram!

Amar... Vale a pena!

Impossível medir com... “Trena!”

Ao Grande Arquiteto... Serviram!



A vida... “Um grande rio!”

Num repente passa... Correndo!

Vale a pena viver... “Vivendo!”

Encarar cada... Desafio!

Cauteloso... Arredio!

Constrói vasto... Repertório!

Não espere... Morte, velório!

Sem celeuma... Rodeio!

Tem consciência a que veio...

Dispense plateia... Auditório!



Por entender ser... Passageiro!

Organize com carinho a bagagem.

Mala pronta... Última viagem!

De Cristo fiel... Mensageiro!

Amor puro... Verdadeiro!

Dedique a seu semelhante...

Cumpra roteiro... Importante!

Respeite do próximo à crença.

Procure fazer... Diferença!

Seja... Dedicado, atuante!



Uma sociedade... Humana!

Não é sonho... Platônico!

Jamais, leviano... Lacônico!

Saia de a sua... Cabana!

Quem muito arrocha... Espana!

Portanto não é... Caminho!

Dissemine sorriso... Carinho!

Seja para outro... “Luz!”

Suporte a pesada... “Cruz!”

Ninguém é feliz... “Sozinho!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/06/2019