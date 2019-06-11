Valdemir Gomes
A sociedade entender...
Assumir... Responsabilidade!
Voto é... Dignidade!
Não simples... “Bel prazer!”
O que vier acontecer...
Inclusive... Desserviço!
Ao eleger gestor... Omisso!
Tudo causa... Consequência!
Use intuição... Inteligência!
Cautela, seriedade... Compromisso!
Não siga o velho... “Chavão!”
Político... “Tudo igual!”
Indigesto cardápio... Mingau!
Não é fato esta... Versão!
Nem normal... Corrupção!
Necessário rever... Conceitos!
Como sujeito do... “Pleito!”
Esteja atento... Atuante!
Não eleja... “Miliciante!”
Brasil ainda... Tem jeito!
O povo está descrente...
Diante de tanta... Lambança!
Alguns... Perderam esperança!
Rompeu elo... Corrente!
Ao semear a semente...
Escolheu péssimo... Terreno!
Como adubo... “Veneno!”
Infelizmente, não... Germinou!
Mais uma vez se enganou.
Pois, exagerou no... Dreno!
Está faltando... Projeto!
Só têm... “Balela, bravatas!”
Em riste... “Chicote, chibata!”
Alguns nocivos... Decretos!
Quanto ao lícito, correto...
Ainda não disse... “A que veio!”
Marcando passos, rodeios...
A sociedade... Padece!
De real, nada... Acontece!
Perdeu direção... “Freios!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/06/2019
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