Bombeiros combatem fogo em morraria perto de casas em Corumbá

Brigadas do PrevFogo/Ibama realizam manejo do fogo

Brigadistas combatem desde ontem (28) um incêndio que começou na região de morraria de Corumbá e tem chance da avançar sobre residências.

Segundo o Campo Grande News, um bombeiro militar fala que os "focos de incêndio estão descendo o morro e estão próximos à residências".

A assessoria de imprensa da operação do Corpo de Bombeiros que combate os incêndios no Pantanal confirmou que existem diferentes focos nos morros próximos à área urbana de Corumbá.

“Os militares estão se deslocando e fazendo o combate, porém a área é de difícil acesso. Hoje (29) uma equipe continuará empenhada nas morrarias", acrescentou.

Outros pontos - Os incêndios que atingem o bioma seguem sendo combatidos Pantanal adentro.

Eram quatro focos ativos até a noite de ontem: um na região do Porto da Manga, um na Área de Adestramento do Rabicho da Marinha, um nas proximidades da fazenda Tupaceretã e um nas proximidades da fazenda Santa Sofia, localizadas na região da Nhecolândia.

Outras três quatro áreas permanecem sob alerta e monitoramento no bioma: uma na região do Forte Coimbra, uma na fronteira com a Bolívia, uma em Porto Murtinho e outra em Rio Verde.