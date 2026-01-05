Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026 • 00:41

Meio Ambiente

Corumbá registra 396 atendimentos de bem-estar animal e intensifica castrações em 2025

Foram realizados 396 atendimentos a animais, entre domésticos e silvestres

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 21:57

O conjunto de ações reflete a política municipal voltada ao bem-estar animal / Arquivo/Agência Brasil

Dados da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal mostram ações de cuidado, soltura responsável e tratamento de animais silvestres e domésticos

A Prefeitura de Corumbá divulgou os resultados das ações desenvolvidas em 2025 pela Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os números reforçam o trabalho contínuo de cuidado, proteção e responsabilidade com a vida animal no município, envolvendo desde atendimentos veterinários até ações de manejo de fauna silvestre.

Foram realizados 396 atendimentos a animais, entre domésticos e silvestres, com foco em saúde, resgate e reabilitação. Desse total, destaca-se a realização de 333 castrações — procedimento que contribui para o controle populacional e a prevenção de zoonoses.

No que se refere à fauna silvestre, 156 animais foram recebidos pela equipe técnica, a maioria vítima de acidentes, tráfico ou maus-tratos. Do total, 75 foram soltos após processo de recuperação em ambiente adequado, enquanto 28 foram transferidos para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) ou para o Campo Grinade, estruturas especializadas em reabilitação e soltura.

A gerência também atendeu 4 animais diagnosticados com TVT (Tumor Venéreo Transmissível), doença comum em cães que exige tratamento específico e acompanhamento veterinário.

O conjunto de ações reflete a política municipal voltada ao bem-estar animal, que inclui ainda educação em guarda responsável, campanhas de vacinação, microchipagem e parcerias com instituições de proteção. O objetivo é promover a convivência harmoniosa entre seres humanos e animais, assegurando saúde pública e preservação da biodiversidade local.

A Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal reforça que a população pode acionar o serviço em casos de animais em situação de risco, abandono ou maus-tratos, por meio dos canais oficiais da prefeitura. As ações seguem o lema: "Cuidado, proteção e responsabilidade com a vida animal".

ÚLTIMAS

Tempo

Aquidauana amanhece ensolarada e não há previsão de chuva

Dia será de tempo firme e temperaturas agradáveis

Luto

Morre aos 95 anos a anciã Terena Felicina Paulo

Referência de fé e amor ela é filha de um dos fundadores da Igreja Uniedas de Anastácio

