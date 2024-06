Em fevereiro, Prefeitura de Corumbá já havia indicado pontos para brigadas de combate a incêndio

Com objetivo de planejar as ações de prevenção e combate às queimadas no Pantanal, a Prefeitura de Corumbá participou, em fevereiro deste ano, do '1º Seminário de Incêndios Florestais 2024 de Mato Groso do Sul', realizado em Campo Grande, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Semadesc) e pelo Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul (Comitê do Fogo de MS).

Representando a Prefeitura de Corumbá no Seminário, o secretário executivo de Produção Rural, Luciano Leite, participou do evento e indicou os locais para instalação dos postos de brigada de combate aos incêndios florestais no Pantanal de Corumbá. "Mostrei a região do Paiaguás, lá foi montada uma brigada na Escola Santa Mônica; montada outra na fazenda Piratininga; no Porto do Alegre; na Escola Jatobazinho, na região do Paiaguás. Foi mostrado também na região da Nhecolândia, então foi montado na fazenda Novo Horizonte. Na fazenda Cristo para atender a região do Nabileque, foi montado outro ponto de brigada", explicou Luciano Leite.

"Passamos esses pontos que seriam cruciais para o trabalho. Essas brigadas tiveram as bases instaladas e estavam sendo preparadas, para que ficassem completas para o período mais crítico", completou o titular da Secretaria Executiva de Produção Rural de Corumbá.

O '1º Seminário de Incêndios Florestais 2024 de MS' foi realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro nos auditórios Pedro de Medeiros e Tertuliano Amarilha, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com a finalidade de fortalecer o Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo e criar um espaço para tratar do enfrentamento aos incêndios florestais no território de Mato Grosso do Sul, aliando experiências locais e regionais, promovendo o debate com profissionais de outros Estados, e outros países, para qualificar a atuação sistêmica e coordenada em prevenção, preparação, resposta e responsabilização e reabilitação ambiental em todo o Mato Grosso do Sul.

Focos de queimadas

De 1° janeiro até 24 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) detectou 2.220 focos na região. Até ontem, 24, foram 1.893 focos identificados só neste mês de junho, sendo 231 nas últimas 48 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a última chuva com volume significativo em Corumbá ocorreu em 11 de abril.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá