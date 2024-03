Estudo aponta que 4,75% dos condutores desrespeitam o sinal vermelho

Rua em Corumbá / PMC

Um estudo feito pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá (AGETRAT), especificamente no cruzamento das ruas Dom Pedro II com Major Gama, onde recentemente foi instalado um novo semáforo, levantou que no horário entre 6h30 e 7h30 da manhã passaram pelo local 1.009 veículos, entre motos, carros, caminhões e ônibus.

Sobre as motocicletas, foram 414 motociclistas registrados, sendo que 36 destes avançaram o sinal vermelho do semáforo, um percentual de 9% dos motociclistas. Os veículos de passeios, caminhões e ônibus representam 59% do total de veículos que transitaram no local. Destes, foram identificados 11 veículos “furando sinal” de um total de 595.

José Wagner de Oliveira Júnior, diretor da AGETRAT alerta que, “com o aumento da frota, existem cruzamentos de vias que necessitam de intervenção com reforço na sinalização, que é o caso desse local específico na Dom Pedro II com Major Gama. A instalação do semáforo é uma alternativa para ordenar o fluxo, mas dependemos da consciência dos motoristas para que realmente essa medida seja eficaz. Seguiremos com ações educativas e de fiscalização, sempre com o objetivo de preservar vidas.”

“Percebemos nesse estudo que a grande maioria das pessoas respeitam a sinalização do semáforo, ou seja, quem faz o certo é a maioria. Acontece que as consequências de quem não respeita são catastróficas, gerando lesões e mortes, as vezes por não querer aguardar alguns segundos”, complementou Jeferson Braga, assessor-executivo e especialista em Trânsito.

Outros estudos serão feitos pelo Núcleo de Educação Para o Trânsito nos demais cruzamentos e as informações servirão de base para as ações dos setores da AGETRAT.