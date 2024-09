Feto é encontrado em lixo em Corumbá

Divulgação

Na noite de terça-feira (17), um novo caso de feto encontrado sem vida foi registrado em Corumbá. O bebê, aparentemente um menino, foi descoberto em meio a um amontoado de lixo na rua Geraldino Martins de Barros, em frente à alameda São José, próximo à esquina com a rua Colombo.



De acordo com o Diário Corumbaense, o feto foi encontrado por um funcionário da empresa de coleta de lixo por volta das 20h15. O trabalhador relatou que, ao recolher os resíduos, deixou cair uma sacola. Inicialmente, acreditou tratar-se de uma boneca enrolada em um pano vermelho, mas, ao verificar, percebeu que se tratava de um feto.



Assustado, o funcionário comunicou imediatamente ao motorista do caminhão, que acionou o encarregado da empresa. Edhynara da Costa Vargas, moradora da área, foi a primeira a interagir com o trabalhador em estado de choque. “Fui entregar uma encomenda quando ele me chamou e disse que havia encontrado uma criança no lixo. Fiquei assustada e avisei meu esposo”, contou Edhynara.



Cesar Junior Brandão Alves, marido de Edhynara, tentou contatar a Polícia Militar pelo número 190, mas não obteve sucesso. “Então, liguei para um amigo policial, expliquei a situação e ele acionou a equipe da PM”, relatou.



Outra moradora da região, Eleonora Ramos dos Santos, afirmou que ela e uma vizinha têm se preocupado com o lixo deixado para coleta, pois um morador de rua frequentemente revirava os sacos. “Ele passou por volta das 18h, abriu alguns sacos, mas não deixou bagunçado como de costume. Não havia nada de anormal naquele momento”, disse Eleonora.



A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe da Perícia e da Polícia Civil, que iniciou a busca por testemunhas e câmeras de monitoramento. Um morador próximo cedeu imagens que mostram que o saco contendo o feto não estava no local durante a manhã e apareceu por volta das 20h, mas o intervalo de tempo não pôde ser analisado naquele momento.



O caso foi registrado como “morte a esclarecer” e a investigação segue em andamento. A polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre o incidente entre em contato pelo telefone (67) 3234-7100.

Assista ao vídeo: