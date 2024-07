Fogo dá trégua no Pantanal e aeronaves estão em solo

Bruno Rezende, Governo de MS

Depois de uma temporada crítica e atípica com relação à intensidade do fogo durar mais de 40 dias, o incêndio no Pantanal deu trégua e até a noite deste domingo (14), os brigadistas faziam apenas o rescaldo de chamas que ainda estavam ativo na região conhecida como Maracangalha.

"A temporada de incêndios florestais 2024 registrou mais um dia calmo em termos de atividades operacionais. O único foco ativo, na microrregião Paraguai, próximo ao Maracangalha, está sendo tratado com ações de controle e rescaldo, sem necessidade de combate aéreo, que estava inicialmente previsto", informou o Corpo de Bombeiros no último boletim divulgado.

Fazem parte da estrutura de combate 12 aeronaves, no total. As que lançam jatos d'água estão todas em solo, segundo o Campo Grande News.

O efetivo envolvido na operação contra os incêndios continua na região, ainda segundo o Corpo de Bombeiros. Ele se concentra em atividades de prevenção, monitoramento e manutenção dos veículos utilizados para o controle do fogo.

De 1º de janeiro até ontem, 778.175 hectares foram atingidos pelo fogo no Pantanal de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso.

O dado é do Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Considerando que a temporada de incêndios florestais ainda não começou no bioma, e que setembro e outubro costumam ser os meses mais difíceis, a previsão de estudo publicado pelo próprio laboratório, é que a área afetada ultrapasse 2 milhões de hectares até o final de 2024. A estimativa equivale a 17 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro.