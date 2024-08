Helicóptero será reforço no combate aos incêndios no Pantanal

Um helicóptero que pode transportar até 19 pessoas e carregar 3 mil litros de água vai ajudar no combate aos incêndios florestais no Pantanal. Ele vai voar a partir de setembro, em Mato Grosso do Sul.

Coordenador do PrevFogo, grupo focado no combate aos incêndios florestais do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), Márcio Yule explica que dois contratos foram firmados entre a pasta federal e a empresa Omni Helicopters International (OHI), de Portugal, para reforçar as operações no ar, conforme o Campo Grande News.

Um deles garante o aluguel de aeronaves menores, que já estão sendo usadas para apagarem o fogo nas áreas florestais do bioma. O outro é para o helicóptero que chega no próximo mês, o Airbus H225.

O helicóptero de grande porte possibilitará ganho de eficiência, passando do transporte de apenas quatro brigadistas por viagem para 19, permitindo maior tempo de ação nas linhas de combate do fogo. A maior capacidade de transporte de água também será uma importante melhoria, aumentando em cinco vezes a capacidade de cada lançamento”, destacou Jair Schmitt, Diretor de Proteção Ambiental do Ibama.

Duração do contrato - O período de início das operações coincidem com o de mais alto risco de incêndios no Pantanal, sendo setembro o auge da estação seca. A estiagem costuma se estender até outubro no bioma.

Segundo material divulgado pela Omni no Brasil, o contrato para aluguel terá duração de seis meses. Mais detalhes ainda não estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Ibama sobre o valor da contratação e aguarda retorno.