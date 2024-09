Homem usa inteligência artificial para fazer montagens pornográficas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, deu início esta semana a um inquérito policial para investigar um caso de montagens fotográficas indevidas envolvendo, pelo menos, 16 vítimas mulheres, residentes em Corumbá-MS, que tiveram suas imagens manipuladas com montagens para parecerem estar nuas. As vítimas relataram que o autor utilizou fotos retiradas de redes sociais e aplicou inteligência artificial para modificar as imagens, violando a privacidade e a integridade das vítimas.

O caso foi noticiado na última segunda-feira, dia 09/09 e até o momento já foram ouvidas 16 vítimas. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, Camila Gerarde, titular da DAM, o indivíduo está sendo investigado pelos crimes de “registro não autorizado da intimidade sexual (Artigo 216-A § 2 do código penal) ” e “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Artigo 241-B do ECA – LEI Nº 8.069/90) “, conforme previsto na legislação brasileira.

O autor já foi identificado, interrogado e indiciado pela DAM. Em seu depoimento, ele disse que fazia as montagens e as armazenava para sua própria satisfação.

A polícia reforça a gravidade desses crimes e solicita que qualquer pessoa que tenha informações relevantes ou que se sinta vítima de ações semelhantes procure a Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá e denuncie.