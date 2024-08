Morre homem que teve 90% do corpo queimado ao tentar ajudar no combate ao fogo

Facebook, Reprodução

Edson Genovêz, de 32 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (14), na Santa Casa de Campo Grande, após ter 90 % do corpo queimado no início deste mês, enquanto abria um aceiro com um trator em fazenda em Corumbá, para ajudar no combate ao fogo.

Segundo o Campo Grande News, a empresária de turismo e ex-patroa de Edson, Odila Silveira, contou que há dois meses ele trabalhava na fazenda onde aconteceu o acidente.

“Era um excelente menino, muito bom. Foi uma pena viu. Saiu daqui, foi para essa fazenda e aconteceu isso. Estamos todos transtornados, só Deus mesmo”, diss .

De acordo com o boletim de ocorrência, Edson deu entrada no pronto socorro de Corumbá por volta das 20h do dia 7 de agosto. Ele ficou internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e foi levado para o local de helicóptero, mas estava consciente apesar dos ferimentos graves.

No entanto, como teve 90% do corpo queimado, precisou ser transferido para o setor de queimados da Santa Casa na Capital, que é referência nesse tipo de atendimento, onde não resistiu e morreu.