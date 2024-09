Polícia de Ladário devolve celulares furtados no carnaval

Divulgação

Durante o início do mês de setembro de 2024, a Delegacia de Polícia Civil de Ladário, realizou força tarefa no intuito de identificar e restituir 35 aparelhos celulares apreendidos no Posto Fiscal Lampião Aceso, na cidade de Ladário, provenientes de furto e roubo. Segundo as investigações, os celulares teriam como destino final a cidade de Porto Suarez, Bolívia.



Assim, a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ladário realizou cruzamento de informações e conseguiu comprovar a origem ilícita dos aparelhos apreendidos. Os celulares identificados eram produtos de furtos e roubos das mais diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e outras, tendo a grande maioria sido subtraídos no período de carnaval.



O próximo passo foi entrar em contato com os proprietários que se demonstraram surpreendidos em ter o aparelho celular recuperado, principalmente pela distância percorrida, tendo sido providenciada, até o momento, a identificação de 17 celulares apreendidos e oportunizada a sua devolução.



O passageiro que estava com a mala carregada de celulares foi conduzido até a delegacia e indiciado pelo delito de Receptação.



Serviço



Denúncias para a Delegacia de Ladário podem ser feitas pelo número: (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.