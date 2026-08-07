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BR-262

Ponte sobre o rio Paraguai terá novas interdições de tráfego em agosto

Bloqueios na BR-262, em Corumbá, serão realizados aos fins de semana para continuidade das obras de recuperação estrutural

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/08/2026 às 12:40

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Tráfego na ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, terá novas interdições programadas durante o mês de agosto / Saul Schramm/Arquivo/Secom-MS

O tráfego na ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, terá novas interdições programadas durante o mês de agosto. As interrupções fazem parte do cronograma das obras de recuperação estrutural da estrutura, que são conduzidas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em cooperação técnica com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Segundo a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), os serviços, iniciados em abril, avançaram para a etapa de concretagem da laje da ponte. Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia, o trânsito será interrompido em períodos específicos aos finais de semana.

As novas interdições estão previstas para as seguintes datas:

15 de agosto (a partir das 17h) até 16 de agosto (às 12h);
22 de agosto (a partir das 17h) até 23 de agosto (às 12h);
29 de agosto (a partir das 17h) até 30 de agosto (às 12h).

A suspensão temporária do tráfego é necessária para a execução dos trabalhos na estrutura da ponte, considerada um importante ponto de ligação para Corumbá e para o acesso ao Pantanal.

As equipes responsáveis orientam os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e respeitarem a sinalização instalada no local durante os períodos de bloqueio.

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