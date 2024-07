Prefeitura executa intervenções emergenciais no prédio da Casa do Artesão

Com recursos próprios, a Prefeitura de Corumbá promove intervenções emergenciais no prédio da Casa do Artesão, localizado na rua Dom Aquino, área central da cidade. São investidos R$ 458.545,64 pelo Município nas obras.

Os serviços, executados por solicitação dos artesãos, visam melhorar as condições para os trabalhadores do local e turistas. Toda cobertura foi recuperada, tanto do prédio principal antigo quanto do prédio da entrada, conhecido como Casa do Caseiro. Também foram executadas ações emergenciais nos banheiros e na melhoria das instalações.

A construção, aos fundos do prédio, para abrigar instalações dos programas da Oficina do Ladrilho Hidráulico e do Projeto Amor Peixe será executada com recursos do pacote de obras do PAC Cidades Históricas.

Anunciado em 2013, o PAC Cidades Históricas, do Governo Federal, aplica recursos na restauração e requalificação de prédios e equipamentos históricos, localizados na área tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, e de entorno.

Casa do Artesão

Construído no século XIX, sob as ordens da Intendência Municipal de Corumbá, o prédio localizado na rua Dom Aquino, abrigou a cadeia pública da cidade entre 1905 e 1970. Desativada durante cinco anos, foi restaurada em 1975 pela PRO-SOL (Fundação de Promoção Social de Mato Grosso), se transformando na Casa do Artesão, onde cada cela se tornou uma loja.

Pelo PAC das Cidades Históricas, a Prefeitura, que recebeu o prédio do Governo do Estado, vai revitalizar o imóvel para atender as atividades funcionais das oficinas e, consequentemente, das lojas, promovendo a venda do artesanato e de outras produções, para o melhor atendimento ao turista e ao desenvolvimento socioeconômico local.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá