PRF apreende 50 kg de drogas em caminhão na rodovia BR-262

Divulgação/PRF

Em 29 de junho de 2024, por volta das 11 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas durante uma ronda na altura do km 762 da BR-262. A equipe abordou um caminhão VW/8.150, conduzido por um homem de 51 anos, que transportava um chassi veicular com quatro pneus inflados.

Ao ser questionado sobre a procedência da carga, o motorista informou que havia sido contratado por um homem para transportar o chassi até Campo Grande. Durante a inspeção, os agentes da PRF sentiram um forte odor característico de maconha proveniente dos pneus. Diante da suspeita, solicitaram ao condutor que retornasse à borracharia mais próxima para uma verificação minuciosa.

Na borracharia, ao retirar os pneus do chassi e realizar uma inspeção detalhada, a equipe encontrou 23 invólucros de substâncias com características análogas à maconha, pesando 13,7 kg, e 35 tabletes de substâncias com características análogas à pasta base de cocaína, pesando 36,3 kg. No total, foram apreendidos 50 kg de entorpecentes.

O motorista, juntamente com o veículo e a carga, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação evidencia a eficácia das ações de fiscalização da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, demonstrando o compromisso contínuo das autoridades em impedir o transporte ilegal de substâncias ilícitas. A apreensão de 50 kg de drogas representa um duro golpe nas operações do narcotráfico e reforça a importância da vigilância constante e da cooperação entre as forças de segurança para manter a integridade das fronteiras do país.