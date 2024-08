Suspeito de matar colega, homem morre em troca de tiros com a PM

Viatura da Policia Militar

João Carlos Magalhães, de 31 anos, morreu em troca de tiros com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (1º), na região do Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá. Magalhães é suspeito de matar o colega João Fernando Alves Gonçalves, de 60 anos, em uma fazenda do Pantanal.

A PM recebeu informações de que Magalhães, desde a data do crime, noite do dia 25 de julho, estava se escondendo em fazendas do Pantanal e andava apenas à noite. Ele aparecia em algumas propriedades rurais pedindo comida e, ao sair, fazia ameaças. "(...) proibindo os funcionários de usar celulares durante sua passagem e efetuando disparos para o alto para intimidar", diz trecho do boletim de ocorrência.

Segundo o Campo Grande News, o suspeito andava sujo de terra, usava camisa verde, gandola do Exército, short verde e boné vermelho.

A PM começou as diligências para encontrá-lo, quando a viatura acabou atolando. Os policiais desembarcaram e continuaram rondas a pé, até que viram um homem com as mesmas características de Magalhães.

Houve tentativa de abordagem, conforme boletim de ocorrência, mas o suspeito resistiu e sacou uma arma de fogo. Ele chegou a disparar contra os militares, que reagiram e também atiraram, atingindo Magalhães.

Na sequência, os policiais colocaram ele na viatura, pois tinha sinais vitais. Os militares conseguiram desatolar o veículo e no trajeto para o hospital foram interceptados por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não houve tempo de socorro e a morte do suspeito foi constatada.