Alunos do CEJAR prestigiam apresentação da peça 'Onde Andará o Pequeno Príncipe?'

As apresentações restritas aos alunos ocorreram às 09h30 e 15h30. A partir das 19h30, também no espaço escolar, no Bairro Alto, a peça estará aberta ao público gratuitamente, com possibilidades de contribuições voluntárias.

A peça teatral "Onde Andará o Pequeno Príncipe?" , dirigida e desenvolvida pela autodidata Patrícia Arruda, está sendo um sucesso entre os alunos do CEJAR, local onde o espetáculo está sendo apresentado nesta terça-feira, dia 5 de dezembro.

Enredo

De acordo com Patrícia, o espetáculo é baseado na história do Pequeno Príncipe. "Essa obra mundialmente conhecida tornou-se universal através de seu contexto poético e aventureiro de um autor cheio de dúvidas e reflexões a respeito da vida, do amor e das relações de poder que nos cercam. Levar essa obra para o teatro é uma possibilidade da comunidade ter acesso às artes cênicas, oportunizando crianças adolescentes e adultos da comunidade a se tornarem atores realizando um trabalho com qualidade técnica artística", explicou.

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro" nesta tarde, minutos antes da segunda apresentação ter início, ela explicou que a aceitação por parte dos menores foi grande. "Eles adoraram. Foi um presente para nós, porque na primeira sessão eles ficaram calados, só prestando atenção no que estava acontecendo e, no fim, todos ficaram encantados com a história emocionante do Pequeno Príncipe", disse.