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Unidos da Major Gama homenageia Tanabi, ícone da cultura corumbaense

Fundada em 1989, a Unidos da Major Gama entrará na passarela do samba com três carros alegóricos, 14 alas e cerca de 1.100 componentes

Renan Nucci

Publicado em 15/01/2018 às 18:05

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José Antônio Garcia, o Tanabi, tem contribuído há mais de quatro décadas com a cultura corumbaense. Do interior de São Paulo, Tanabi abraçou a capital pantaneira e passou a trabalhar no campo artístico da cidade, descobrindo detalhes da cultura local e valorizando-a. Por causa de sua importância para Corumbá, o G.R.E.S. Unidos da Major Gama resolveu homenageá-lo no Carnaval deste ano com o enredo “Nossa rua hoje tem rei e ganha a avenida: saudemos Tanabi, a cultura é sua vida”.

 

“Eu posso afirmar, como componente da escola que está vivendo o dia a dia dela, que nós vamos brigar pelo título. Com certeza vamos apresentar na avenida várias coreografias, teatro, muito brilho e teremos algumas surpresas. Vamos falar sobre a história do Tanabi. Esse apelido do artista representa o Estado de onde veio, São Paulo. Vamos contar a história dele desde sua terra natal até sua chegada em Mato Grosso do Sul, toda a sua trajetória. Ele já está aqui há 43 anos. Pela entrevista que nosso carnavalesco fez com ele, Tanabi ganhou esse amor pela cultura depois que chegou ao Pantanal. Ele se apaixonou pela cidade e por sua cultura”, afirmou o diretor-geral de carnaval Maurício César, o “Xixo”.

 

Fundada em 1989, a Unidos da Major Gama entrará na  passarela do samba com três carros alegóricos, 14 alas e cerca de 1.100 componentes. Ariana Urquiza vai abrilhantar o desfile como rainha de bateria que vai contar com 100 ritmistas liderados pelo mestre Gerson César. O casal de mestre-sala e porta-bandeira será composto por Cléber e Karine. O intérprete do samba-enredo será Ricardo Augusto. A letra é de Wander Timbalada e Mariano. Johonie Midon é o responsável pela comissão de frente.

 

Integram a direção da escola a presidente Dilma Suelly, o vice-presidente Jean Ricardo Dias Nóbrega, o tesoureiro Rinaldo (Pieco) e a secretária é Silvânia Santos. O diretor-geral de carnaval é o “Xixo” e o diretor de harmonia é Salim Ribeiro. Os ensaios estão sendo no Bar Botafogo, localizado na rua Joaquim Venceslau de Barros, a partir das 20 horas. A Escola de Samba tem sede na rua Major Gama, nº 1.619, Centro. A Unidos da Major Gama abrirá os desfiles das escolas de samba, sendo a primeira do domingo, 11 de fevereiro.

Ficha Técnica

Presidente: Dilma Suelly

Carnavalesco: João Braga

Diretor de Carnaval: Maurício César, o “Xixo”

Enredo: “Nossa rua hoje tem rei e ganha a avenida: saudemos Tanabi, a cultura é sua vida”

Autores do Samba-Enredo: Wander Timbalada e Mariano

Mestre de Bateria: Gerson César

Ritmistas: 100

Rainha da Bateria: Ariana Urquiza

Alas: 14

Componentes: 1.100

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Cléber e Karine

Carros Alegóricos: 03

Fundação: 05/03/1989

 

Confira o samba-enredo de 2018 da Unidos da Major Gama:

 

É de arrepiar amor

Batam palmas Tanabi chegou

Em Corumbá seu nome é alegria

A festa é nossa cai nessa folia

 

Vem do céu divina luz

Que ilumina o seu caminhar

José Antônio Garcia

Hoje a sua história é poesia

Um menino sonhador que veio do interior

Para enriquecer o nosso chão

Seminarista, pedagogo e escultor

Um homem de grande valor  

No peito a fé, luta com bravura pelas causas sociais

Defensor da ecologia, quem te conhece não esquece jamais

 

Amassa o barro e nasce avida

Linda aquarela cores pelo ar

Lá vai o artista, paixão sem igual

Amante desse pantanal

 

Carnavalesco e compositor

O carnaval de Corumbá ele marcou

Presente nos blocos, ranhos e cordões

Que arrastam foliões

 

Hoje meus olhos marejam de emoção

Receba essa homenagem

A Major Gama vem cantar com o coração 

 

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