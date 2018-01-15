Unidos da Major Gama homenageia Tanabi, ícone da cultura corumbaense

Carnaval
Fundada em 1989, a Unidos da Major Gama entrará na passarela do samba com três carros alegóricos, 14 alas e cerca de 1.100 componentes
José Antônio Garcia, o Tanabi, tem contribuído há mais de quatro décadas com a cultura corumbaense. Do interior de São Paulo, Tanabi abraçou a capital pantaneira e passou a trabalhar no campo artístico da cidade, descobrindo detalhes da cultura local e valorizando-a. Por causa de sua importância para Corumbá, o G.R.E.S. Unidos da Major Gama resolveu homenageá-lo no Carnaval deste ano com o enredo “Nossa rua hoje tem rei e ganha a avenida: saudemos Tanabi, a cultura é sua vida”.
“Eu posso afirmar, como componente da escola que está vivendo o dia a dia dela, que nós vamos brigar pelo título. Com certeza vamos apresentar na avenida várias coreografias, teatro, muito brilho e teremos algumas surpresas. Vamos falar sobre a história do Tanabi. Esse apelido do artista representa o Estado de onde veio, São Paulo. Vamos contar a história dele desde sua terra natal até sua chegada em Mato Grosso do Sul, toda a sua trajetória. Ele já está aqui há 43 anos. Pela entrevista que nosso carnavalesco fez com ele, Tanabi ganhou esse amor pela cultura depois que chegou ao Pantanal. Ele se apaixonou pela cidade e por sua cultura”, afirmou o diretor-geral de carnaval Maurício César, o “Xixo”.
Fundada em 1989, a Unidos da Major Gama entrará na passarela do samba com três carros alegóricos, 14 alas e cerca de 1.100 componentes. Ariana Urquiza vai abrilhantar o desfile como rainha de bateria que vai contar com 100 ritmistas liderados pelo mestre Gerson César. O casal de mestre-sala e porta-bandeira será composto por Cléber e Karine. O intérprete do samba-enredo será Ricardo Augusto. A letra é de Wander Timbalada e Mariano. Johonie Midon é o responsável pela comissão de frente.
Integram a direção da escola a presidente Dilma Suelly, o vice-presidente Jean Ricardo Dias Nóbrega, o tesoureiro Rinaldo (Pieco) e a secretária é Silvânia Santos. O diretor-geral de carnaval é o “Xixo” e o diretor de harmonia é Salim Ribeiro. Os ensaios estão sendo no Bar Botafogo, localizado na rua Joaquim Venceslau de Barros, a partir das 20 horas. A Escola de Samba tem sede na rua Major Gama, nº 1.619, Centro. A Unidos da Major Gama abrirá os desfiles das escolas de samba, sendo a primeira do domingo, 11 de fevereiro.
Ficha Técnica
Presidente: Dilma Suelly
Carnavalesco: João Braga
Diretor de Carnaval: Maurício César, o “Xixo”
Enredo: “Nossa rua hoje tem rei e ganha a avenida: saudemos Tanabi, a cultura é sua vida”
Autores do Samba-Enredo: Wander Timbalada e Mariano
Mestre de Bateria: Gerson César
Ritmistas: 100
Rainha da Bateria: Ariana Urquiza
Alas: 14
Componentes: 1.100
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Cléber e Karine
Carros Alegóricos: 03
Fundação: 05/03/1989
Confira o samba-enredo de 2018 da Unidos da Major Gama:
É de arrepiar amor
Batam palmas Tanabi chegou
Em Corumbá seu nome é alegria
A festa é nossa cai nessa folia
Vem do céu divina luz
Que ilumina o seu caminhar
José Antônio Garcia
Hoje a sua história é poesia
Um menino sonhador que veio do interior
Para enriquecer o nosso chão
Seminarista, pedagogo e escultor
Um homem de grande valor
No peito a fé, luta com bravura pelas causas sociais
Defensor da ecologia, quem te conhece não esquece jamais
Amassa o barro e nasce avida
Linda aquarela cores pelo ar
Lá vai o artista, paixão sem igual
Amante desse pantanal
Carnavalesco e compositor
O carnaval de Corumbá ele marcou
Presente nos blocos, ranhos e cordões
Que arrastam foliões
Hoje meus olhos marejam de emoção
Receba essa homenagem
A Major Gama vem cantar com o coração
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