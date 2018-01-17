Marquês de Sapucaí completa 30 anos e homenageia fundador no desfile carnavalesco

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Marquês de Sapucaí vai celebrar os 30 anos da entidade carnavalesca e homenagear seu fundador, Vanderlei dos Santos. “Bodas de Pérola, a Marquês de Sapucaí comemora 30 anos de carnaval” é o tema cujo samba-enredo foi produzido por Pedro Castro e Victor Raphael. Desde 1988, a Marquês de Sapucaí anima os carnavais corumbaenses, levando folia, brilho e alegria ao público.

“A gente vai fazer de tudo para fazer um Carnaval bonito. Vamos ter surpresas nos carros alegóricos pelos 30 anos de comemoração da Marquês de Sapucaí. O fundador é o destaque principal”, afirmou Odeti Brincker, presidente da agremiação carnavalesca.

Jô Duarte, 1º secretário da Escola de Samba, é o responsável pela comissão de frente. Integram a diretoria também Odeti Brincker, presidente; Cledson Brincker, vice-presidente; Franciele Leite, 1ª tesoureira; Valdete Vilalva, 1ª secretária; e Cida, 2ª secretária. Marcelo é o diretor-geral de carnaval. No ano passado, a Marquês ficou em 5º lugar do Grupo Especial e pretende melhorar a pontuação este ano.

Luciano Velasques é o mestre de bateria que vai contar com cerca de 70 ritmistas. A Escola de Samba será a segunda a desfilar no dia 12 de fevereiro, no segundo dia de apresentações. Márcio a Tati Brasil compõem o casal de mestre-sala e porta-bandeira. A Marquês pretende contar com 700 componentes divididos em 15 alas e 05 carros alegóricos. O carnavalesco é Edilson de Oliveira.

A sede da Escola de Samba fica está situada na rua República do Paraguai, esquina com a Dom Aquino, no bairro Dom Bosco. No entanto, os ensaios começaram nesta terça-feira, 16 de janeiro, em parceria com a Império do Morro, na sede desta escola situada na Frei Mariano, esquina com a Porto Carrero, a partir das 20 horas.