Piraputanga realiza o 5º Pirafolia neste Carnaval

Festa
Festa terá muita diversão para todas as famílias que participarem
Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, realizará o 5º Pirafolia, tradicional festa carnavalesca da região.
O evento é uma realização da Brahma, do vereador Saliba (PDT) e da Associação de Moradores de Piraputanga, e conta com o apoio de Jamilson Name, também do verador Saliba e da Prefeitura Municipal de Aquidauana.
A festa contará com a animação do Bonde do Vandão, que tocará várias marchinhas de Carnaval.
Os organizadores do evento garantem que Piraputanga está "de braços abertos para recepcionar os turistas, amigos e famílias".
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