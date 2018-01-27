Piraputanga realiza o 5º Pirafolia neste Carnaval

Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, realizará o 5º Pirafolia, tradicional festa carnavalesca da região.

O evento é uma realização da Brahma, do vereador Saliba (PDT) e da Associação de Moradores de Piraputanga, e conta com o apoio de Jamilson Name, também do verador Saliba e da Prefeitura Municipal de Aquidauana.

A festa contará com a animação do Bonde do Vandão, que tocará várias marchinhas de Carnaval.

Os organizadores do evento garantem que Piraputanga está "de braços abertos para recepcionar os turistas, amigos e famílias".