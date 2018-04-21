Aquidanime promete agitar estreia de Vingadores 'Guerra Infinita' em Aquidauana

De acordo com um dos idealizadores do Aquidanime, Tiago Vendovato de Carvalho, este é o único evento voltado a esse público no interior de Mato Grosso do Sul. “Além do nosso, só há o Parada Nerd, em Campo Grande. Por isso, fãs e apaixonados por animes de todas as cidades da região, como Corumbá, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, até de Campo Grande, virão para cá. Estamos muito felizes, pois fazemos o evento com muito carinho e amor”, explicou.

Fãs de Vingadores - Guerra Infinita já contam as horas para a estreia da mega produção cinematográfica prevista na próxima quinta-feira, dia 26. E para satisfazer ainda mais a paixão de jovens e adultos da região, acontece também, a partir das 18h30 o 5º “Aquidanime” no Shopping Atlântico Super Center.

Tiago antecipa diversas atrações que acontecerão durante o evento na estreia de Vingadores no cinema de Aquidauana. “Teremos batalha campal com armas de espuma, quizz com perguntas e respostas, exposição de arcades, classic games/retrô games, além do cosplay, que é quando a pessoa faz a caracterização do seu personagem favorito, em duas modalidades: desfile e apresentação de uma cena para apresentar no palco”, descreveu.

O realizador do evento também ressalta que haverá premiação para os melhores cosplays. “Premiamos com dinheiro os melhores cosplays. É uma forma de incentivar as pessoas para que continuem fazendo isso na nossa região.”

Ainda durante o evento, com expectativa de público de mais de 600 pessoas, haverá espaço para venda de quadrinhos, animes, camisetas, chaveiros, entre outros artigos de presentes e vestuário. Para Tiago, o Aquidanime vai além, ao estabelecer uma rede de amigos que possuem gostos culturais semelhantes. “A ideia é criar um ponto de encontro da juventude, onde as pessoas possam se identificar e fomentar amizades. Imagine, você encontrar no evento o seu vizinho ou amigo de escola, sem saber que também gosta das mesmas coisas? É muito bacana.”

Aquidanime

Inédita na região do Pantanal, a iniciativa surgiu de um grupo amantes do mundo dos quadrinhos e anime em Aquidauana. Tiago, que é funcionário público, 33 anos, diz que no final dos anos 90, quis, juntamente com os amigos, fazer um evento dessa proporção, como acontecia nos grandes centros do país, mas não havia nem estrutura física nem tecnologia na época para concretizar o sonho.

“Eu fui fazer faculdade, retornei a Aquidauana e começamos a conversar sobre a possibilidade de realizar um evento dessa natureza. Estruturamos o grupo e nosso primeiro evento aconteceu em setembro de 2012. De lá para cá tivemos algumas pausas, porque nosso grupo é formado por profissionais liberais, acadêmicos, funcionários públicos, e algumas vezes não havia tempo para organizar os encontros. Mas já realizamos 4 edições anteriores, além de muitos pré-eventos em escolas municipais e estaduais da região e concha acústica de Aquidauana. Essa é a primeira parceria com o Shopping Atlântico Super Center”, informou.

Conforme Tiago, é proibida a venda de bebidas alcoólicas nos eventos, justamente, por se tratar de um público, em sua maioria, infanto-juvenil.

São organizadores: Tiago Vedovato; Ismara Belmonte; Fernando Batista; Uenderson; Cleber; Isaac Motta; Ryan; Yasmin; Taynara; Genilson Reis; Maicon; Diego; Keila; Bruno Alcântara; André Luiz; Alex de Lima;

Veja o trailer oficial de Vingadores – Guerra Infinita: