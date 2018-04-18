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Forças armadas

Exército exibe fardas e equipamentos de trabalho em shopping de Aquidauana

Objetivo é aproximar ainda mais a população dos militares

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2018 às 16:35

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Nesta quinta-feira, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. A data homenageia a força e presença militar como entidade de proteção do território e nação brasileira. Por este motivo, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate, com sede em Aquidauana, realiza exposição de fardamentos e equipamentos no Shopping Atlântico, como forma de mostrar o trabalho e aproximar ainda mais a população dos militares.

Segundo o tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, comandante do Batalhão no município, o Dia do Exército é celebrado em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. "O Exército foi construído com simplicidade e altivez, pelos exemplos de homens e mulheres de diversas camadas sociais. É o Exército de todas as raças, glórias, desafios e sacrifícios.

Entre as missões dos militares, está contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. "Onde for necessário a presença do Estado Brasileiro, lá estarão os soldados, defendendo a soberania, vigiando fronteiras, distribuindo água, abrindo estradas, protegendo índios, preservando o meio ambiente, guardando riquezas e assistindo a população em geral", disse o coronel.

Até 2022, o processo de transformação do Exército chegará a uma nova doutrina – com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente avançados, profissionais altamente capacitados e motivados – para que o exército enfrente, com os meios adequados, os desafios do século XXI, respaldando as decisões soberanas do Brasil no cenário internacional.
 

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