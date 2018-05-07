72º Aniversário de Jardim terá show gratuito com Munhoz & Mariano, eventos esportivos e culturais

Cultura
Todos os shows são gratuitos e irão acontecer na Praça do Encontro
No dia 14 de maio, Jardim comemora o seu 72º aniversário. A Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado e a Rádio Bonito FM, preparou uma série de atividades esportivas e culturais que iniciam no dia 04 de maio e encerram no dia 14, com o tradicional desfile cívico.
A comemoração alusiva aos 72 anos da cidade contempla uma programação com diversos shows e atividades esportivas, como torneios de futebol, circuito de canoagem, cross country (corrida de trilha – com percurso de 8k) e a corrida da volta de Jardim.
Entre as principais atrações está a dupla Munhoz & Mariano, que fará show no sábado (12/05), a partir das 21h30. A parceria com o Governo do Estado e a Rádio Bonito FM traz também outras duplas que integram a programação dos shows que prometem muita diversão para os jardinenses no domingo (13/05). Entre elas estão Althair e Alexandre, Marco Aurélio e Gregório, Max e Yvan, entre outras.
Todos os shows são gratuitos e irão acontecer na Praça do Encontro. Para se inscrever nos eventos esportivos, obter mais informações sobre as inscrições, percursos e regulamento, os interessados devem acessar o site:www.pantanalrace.com.br, realizar a inscrição online e efetuar pagamento da taxa, que dá direito a um kit do evento.
Confira a programação
11/05 - Sexta
Evento: Entrega dos Kits Escolares aos alunos da Rede Municipal
Local: Ginásio de Esportes Ticão
Horário: 08h
Evento: Premiação do Projeto Arte na Escola
Local: Ginásio de Esportes Ticão
Horário: 09h
12/05 - Sábado
Evento: Canoagem
Local: Balneário Municipal de Jardim
Horário: 14h
Evento: Cross Country – Corrida de Trilha – Percurso 8K
Local: Balneário Municipal de Jardim
Horário: 16h
Evento: Show com Munhoz & Mariano
Local: Praça do Encontro
Horário: a partir das 21h30
13/05 - Domingo
Evento: Corrida Volta de Jardim
Local: Praça Evandro Bazzo
Horário: 08h
Evento: Shows com Althair & Alexandre, Victor Gregório & Marco Aurélio, Alex & Ivan, Bruno & Copat, Maria Clara & Camila, Dudu Lino, Max Moura & Cristiano, Juliano & Muriel, Guilherme & Falcão, Thiago e Graciano e Patrícia & Adriana.
Local: Praça do Encontro
Horário: a partir das 17h
14/05 - Segunda
Evento: Desfile Cívico
Local: Praça Evandro Bazzo (Concentração próximo à Praça da Bandeira)
Horário: 08h
Evento: Entrega da Obra de Revitalização da E. M. Estácio Cunha Martins
Local: Escola Municipal Estácio Cunha Martins - Distrito do Boqueirão
Horário: 10h30
GALERIA DE FOTO
Aberto à população
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