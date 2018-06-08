MIS e parceiros promovem atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente

Pelo terceiro ano consecutivo o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Instituto Mamede e parceiros se reúnem para promover atividades na Semana do Meio Ambiente intitulada Entre Imagens e Sons: o Patrimônio Natural Inspirando o Patrimônio Histórico-Cultural. A abertura da exposição coletiva Aves da Cidade acontece nesta sexta-feira (8.6), às 19h, onde também serão exibidos os curtas metragens Cerrado Berço das Águas e Cerrado Além da Névoa e na ocasião acontece o lançamento do edital do concurso de filmes curtas intitulado “Por que Campo Grande pode ser a Capital do Turismo de Observação de Aves?”.

A exposição coletiva de 16 fotógrafos de Mato Grosso do Sul retrata as aves da cidade, suas cores, formas, hábitos, cenas que muitas vezes passam despercebidas aos olhos das pessoas. De forma singela e criativa esses flagrantes foram registrados pelos olhos atentos desses amantes das aves. A exposição coletiva reúne profissionais e amadores do Estado, que dedicam parte de suas vidas à arte da fotografia de natureza, à qual as aves estão incluídas.

As cidades do Mato Grosso Sul se destacam por conterem rica biodiversidade urbana demonstrando que a adoção de um paisagismo funcional faz toda a diferença na manutenção e ampliação das riquezas naturais com as quais convivemos e que são dignas de admiração. As aves, por sua vez, não apenas ocupam as cidades, mas tornam as áreas urbanas mais leves, belas e contribuem com a voz da paisagem que reverbera nas nossas manifestações culturais. Viaje no mundo das aves da cidade! É o patrimônio natural inspirando o patrimônio histórico/cultural.

Filmes

Cerrado: Berço das Águas – Vídeo produzido pelo WWF-Brasil aponta a relação entre o Cerrado e a água. Ele pode ser considerado uma grande caixa d’água para o País, pois os rios que nascem no Cerrado abastecem seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras, além de todo o Pantanal. Mas toda essa riqueza está ameaçada.

Cerrado Além da Névoa – Ganhador de sete prêmios o filme leva o espectador a um dos mais belos e menos conhecidos ecossistemas do mundo, localizado no centro do Brasil. Como uma pintura impressionista, exaltando a cor e luz desse lugar, o filme transcorre como um mito de criação passando pelos elementos criadores como a água, a terra, o ar e o fogo, e as impressionantes criaturas que habitam essas planícies. O Parque Nacional das Emas é lar de alguns dos mais incríveis animais do mundo, e o curta é uma incrível explosão de vida, cores e mistério, uma reverência à natureza como sendo uma eterna e mais bela obra de arte já criada. Direção: Christian Spencer, Marc Egger, Gibby Zobel