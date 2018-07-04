Feira Literária de Bonito começa nesta quarta-feira

A abertura do evento será das 18h00 às 18h30, no palco principal.

Começa nesta quarta-feira (4), na Praça da Liberdade, a 4ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito), que irá até sábado - dia 7 de julho - com o tema "Vasto Mundo". O homenageado do ano será o escritor Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX.

Em nível regional será homenageado o escritor corumbaense Ulysses Serra (falecido em 1972) autor da obra "Camalotes e Guavirais", que terá sua obra debatida pelos alunos das escolas públicas do município.

As atrações musicais contarão com as presenças do músico campo-grandense Chicão Castro (dia 4/quarta-feira); de André Stábile e Otávio Neto (MS) e Gog (DF) (dia 5/quinta-feira); da paulistana Ana Cañas e da campo-grandense Marina Peralta (dia 6/sexta-feira) e do cantor e compositor paraibano Chico César, autor de "Mama África" e "A primeira vista", no sábado (7), no show de encerramento.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

Confira a programação completa:

DIA 04 – QUARTA-FEIRA

18h às 18h30 – Palco Principal

Abertura Oficial da 4ª Flibonito 2018 – Cerimonial Ruberval Cunha

18h30 às 19h – Palco Principal

Coral da Melhor Idade do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, sob a regência do maestro Fábio Falcão

19h às 19h15 Palco Principal

Violeiros do Programa Musicalizar Bonito, Programa Arte e Cultura nas Escolas SED/MS, Prof. Paulo Henrique Breda com alunos da E.E. Bonifácio Camargo Gomes (BCG).

19h15 às 19h45 – Palco Principal

Banda Municipal de Bonito, sob a regência do maestro Fábio Falcão

19h45 às 20h – Palco Principal

Projeto Arte Para Todos, do Instituto Internacional Visão de Vida: Pernas de pau – 15 crianças das escolas de Bonito, sob a coordenação do Prof. Vinicius Alves.

20h – Palco Principal

Show com Dueto JK

21h – Palco Principal

Show com Chicão Castro (MS) Foto: Elis Regina.Foto: Elis Regina.

DIA 05 – QUINTA-FEIRA

7h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito

8h – Praça da Liberdade

Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)

9h às 11h – Praça da Liberdade

Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias.

9h às 11h – Espaço Lição de Coisas

Oficina de criação literária: É agora, José?, com Bi Miura

9h às 11h – Espaço Claro Enigma (auditório)

Oficina de Curta-Metragem: Cine Drummond, com Leandro Benites e Cid Nogueira

10h às 11h – Espaço Vasto Mundo

Conversa de Poeta, com Diana Junkes

13h30 Praça da Liberdade

Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito

14h – Praça da Liberdade

Espetáculo Teatral, com os mamulengos de Chico Simões (DF).

15h às 17h – Praça da Liberdade

Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias.

15h às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório).

Exibição do filme O Último Poema (2015 – 1h10).

Documentário sobre Carlos Drummond de Andrade

16h às 17h – Espaço Lição de Coisas

Ler e ouvir histórias na infância, com Wanick Correa e Karina Vicelli.

17h às 18h – Espaço Vasto Mundo

Dedo de Prosa: Américo Calheiros, Samuel de Medeiros, Tânia Souza e Wanick Correa 18h às 19h – Espaço Vasto Mundo.

Slam Camélias

19h às 20h – Espaço Vasto Mundo

Palestra: As muitas vozes de Carlos Drummond de Andrade, com Humberto Werneck.

21h – Palco Principal

André Stábile e Otávio Neto (MS) e Gog (DF) Foto: Elis ReginaFoto: Elis Regina

DIA 06 – SEXTA-FEIRA

7h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito

8h – Praça da Liberdade

Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)

9h às 11h – Praça da Liberdade

Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias

9h às 11h – Espaço Lição de Coisas

Oficina Sentimentos do Mundo, com Karina Vicelli

9h às 11h – Espaço Claro Enigma (auditório)

Uni Versos, com Fernando Senkapuz e Jean Pereira

13h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito

14h – Praça da Liberdade

Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)

15h às 17h – Praça da Liberdade

Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias.

15 às 16h – Espaço Lição de Coisas

Oficina: Poemas de Papel, com Pedro Gabriel

16h às 17h – Espaço Lição de Coisas

Conversas Literárias: Diário das Coincidências, com João Anzanello Carrascoza

15 às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório)

Exibição do filme Pitanga (2016)

17h às 18h – Espaço Vasto Mundo

Roda de Conversa – Cinema com Antonio Pitanga e Camila Pitanga

18h às 19h – Espaço Vasto Mundo

Palestra: Uma escrita em melanina: Cuti e seus livros, com o escritor Cuti

19h às 20h – Espaço Vasto Mundo

Palestra: Camalotes e Guavirais – A Obra de Ulisses Serra, com Daniel Abrão

20h – Espaço Vasto Mundo

Dedo de Prosa: Emmanuel Marinho, Thissiane Fioreto e Benedito C. G. Lima

21h – Palco Principal

Shom com Marina Peralta (CG) e Ana Cañas (SP) Foto: Elis ReginaFoto: Elis Regina

DIA 07 – SÁBADO

7h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito

8h – Praça da Liberdade

Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)

9h às 10h – Espaço Lição de Coisas

Roda de Conversa: Primeira Linhas – A Formação do Leitor, com Flávio Rocha(IFMS), Melly Sena (FCMS/PROLER-CG) e Célia Regina Delácio Fernandes (UFGD/PROLER-DOURADOS)

10h às 11h – Espaço Lição de Coisas

Conversa De Poeta: Poesia E Oralidade com Ademir Assunção

13h às 15h – Espaço Claro Enigma (auditório)

Oficina de Livros Artesanais, com Luciano Serafim

13h às 15h – Espaço Lição de Coisas

Oficina de Contação de Histórias com Karina Vicelli

15h às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório)

Exibição dos filmes O Fazendeiro do Ar (1972 – 10min) e o Poeta de Sete Faces (2002 – 1h34) Documentários sobre Carlos Drummond de Andrade

15h às 16h – Espaço Lição de Coisas

Palestra: Economia do Livro – Editores, Autores e Leitores, com Gregório Machado (DLLLB/MINC)

17h às 18h – Espaço Lição de Coisas

Roda de Conversa: Jornalismo, Pesquisa e Narrativas – coordenação: Prof. Edson Silva (UFMS)

18h às 19h – Espaço Vasto Mundo

Dedo de Prosa: Luciano Serafim, Márcia de Medeiros, Diana Pilatti

9h às 20h – Espaço Vasto Mundo

Palestra: O Professor na formação do cronista com Ignácio de Loyola Brandão

20h – Espaço Vasto Mundo

Palestra-Show Palavra é poder – com Elisa Lucinda

21h – Palco Principal

Show com Chico César (PB)