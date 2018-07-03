Feira Literária de Bonito começa nesta quarta-feira, dia 4

Terá início nesta quarta-feira (4) na Praça da Liberdade a 4ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito), que irá até sábado - dia 7 de julho - com o tema "Vasto Mundo". O homenageado do ano será o escritor Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX. Em nível regional será homenageado o escritor corumbaense Ulysses Serra (falecido em 1972) autor da obra "Camalotes e Guavirais", que terá sua obra debatida pelos alunos das escolas públicas do município.

As atrações musicais contarão com as presenças do músico campo-grandense Chicão Castro (dia 4/quarta-feira); de André Stábile e Otávio Neto (MS) e Gog (DF) (dia 5/quinta-feira); da paulistana Ana Cañas e da campo-grandense Marina Peralta (dia 6/sexta-feira) e do cantor e compositor paraibano Chico César, autor de "Mama África" e "A primeira vista", no sábado (7), no show de encerramento. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). Confira a programação completa: DIA 04.07.2018 – QUARTA-FEIRA 18h às 18h30 – Palco Principal Abertura Oficial da 4ª Flibonito 2018 – Cerimonial Ruberval Cunha 18h30 às 19h – Palco Principal Coral da Melhor Idade do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, sob a regência do maestro Fábio Falcão 19h às 19h15 Palco Principal Violeiros do Programa Musicalizar Bonito, Programa Arte e Cultura nas Escolas SED/MS, Prof. Paulo Henrique Breda com alunos da E.E. Bonifácio Camargo Gomes (BCG). 19h15 às 19h45 – Palco Principal Banda Municipal de Bonito, sob a regência do maestro Fábio Falcão 19h45 às 20h – Palco Principal Projeto Arte Para Todos, do Instituto Internacional Visão de Vida: Pernas de pau – 15 crianças das escolas de Bonito, sob a coordenação do Prof. Vinicius Alves. 20h – Palco Principal Show com Dueto JK 21h – Palco Principal Show com Chicão Castro (MS)

DIA 05.07.2018 – QUINTA-FEIRA 7h30 – Praça da Liberdade Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito 8h – Praça da Liberdade Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF) 9h às 11h – Praça da Liberdade Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias. 9h às 11h – Espaço Lição de Coisas Oficina de criação literária: É agora, José?, com Bi Miura 9h às 11h – Espaço Claro Enigma (auditório) Oficina de Curta-Metragem: Cine Drummond, com Leandro Benites e Cid Nogueira 10h às 11h – Espaço Vasto Mundo Conversa de Poeta, com Diana Junkes 13h30 Praça da Liberdade Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito 14h – Praça da Liberdade Espetáculo Teatral, com os mamulengos de Chico Simões (DF). 15h às 17h – Praça da Liberdade Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias. 15h às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório). Exibição do filme O Último Poema (2015 – 1h10). Documentário sobre Carlos Drummond de Andrade 16h às 17h – Espaço Lição de Coisas Ler e ouvir histórias na infância, com Wanick Correa e Karina Vicelli. 17h às 18h – Espaço Vasto Mundo Dedo de Prosa: Américo Calheiros, Samuel de Medeiros, Tânia Souza e Wanick Correa 18h às 19h – Espaço Vasto Mundo. Slam Camélias 19h às 20h – Espaço Vasto Mundo Palestra: As muitas vozes de Carlos Drummond de Andrade, com Humberto Werneck. 21h – Palco Principal André Stábile e Otávio Neto (MS) e Gog (DF)

DIA 06.07.2018 – SEXTA-FEIRA 7h30 – Praça da Liberdade Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito 8h – Praça da Liberdade Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF) 9h às 11h – Praça da Liberdade Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias 9h às 11h – Espaço Lição de Coisas Oficina Sentimentos do Mundo, com Karina Vicelli 9h às 11h – Espaço Claro Enigma (auditório) Uni Versos, com Fernando Senkapuz e Jean Pereira 13h30 – Praça da Liberdade Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito 14h – Praça da Liberdade Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF) 15h às 17h – Praça da Liberdade Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias. 15 às 16h – Espaço Lição de Coisas Oficina: Poemas de Papel, com Pedro Gabriel 16h às 17h – Espaço Lição de Coisas Conversas Literárias: Diário das Coincidências, com João Anzanello Carrascoza 15 às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório) Exibição do filme Pitanga (2016) 17h às 18h – Espaço Vasto Mundo Roda de Conversa – Cinema com Antonio Pitanga e Camila Pitanga 18h às 19h – Espaço Vasto Mundo Palestra: Uma escrita em melanina: Cuti e seus livros, com o escritor Cuti 19h às 20h – Espaço Vasto Mundo Palestra: Camalotes e Guavirais – A Obra de Ulisses Serra, com Daniel Abrão 20h – Espaço Vasto Mundo Dedo de Prosa: Emmanuel Marinho, Thissiane Fioreto e Benedito C. G. Lima 21h – Palco Principal Shom com Marina Peralta (CG) e Ana Cañas (SP)