Feira Literária de Bonito começa nesta quarta-feira, dia 4

FLIB
Homenageado do ano será o escritor Carlos Drummond de Andrade. Chico César encerra o evento com show exclusivo
Terá início nesta quarta-feira (4) na Praça da Liberdade a 4ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito), que irá até sábado - dia 7 de julho - com o tema "Vasto Mundo". O homenageado do ano será o escritor Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX.
Em nível regional será homenageado o escritor corumbaense Ulysses Serra (falecido em 1972) autor da obra "Camalotes e Guavirais", que terá sua obra debatida pelos alunos das escolas públicas do município.
As atrações musicais contarão com as presenças do músico campo-grandense Chicão Castro (dia 4/quarta-feira); de André Stábile e Otávio Neto (MS) e Gog (DF) (dia 5/quinta-feira); da paulistana Ana Cañas e da campo-grandense Marina Peralta (dia 6/sexta-feira) e do cantor e compositor paraibano Chico César, autor de "Mama África" e "A primeira vista", no sábado (7), no show de encerramento.
O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).
Confira a programação completa:
DIA 04.07.2018 – QUARTA-FEIRA
18h às 18h30 – Palco Principal
Abertura Oficial da 4ª Flibonito 2018 – Cerimonial Ruberval Cunha
18h30 às 19h – Palco Principal
Coral da Melhor Idade do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, sob a regência do maestro Fábio Falcão
19h às 19h15 Palco Principal
Violeiros do Programa Musicalizar Bonito, Programa Arte e Cultura nas Escolas SED/MS, Prof. Paulo Henrique Breda com alunos da E.E. Bonifácio Camargo Gomes (BCG).
19h15 às 19h45 – Palco Principal
Banda Municipal de Bonito, sob a regência do maestro Fábio Falcão
19h45 às 20h – Palco Principal
Projeto Arte Para Todos, do Instituto Internacional Visão de Vida: Pernas de pau – 15 crianças das escolas de Bonito, sob a coordenação do Prof. Vinicius Alves.
20h – Palco Principal
Show com Dueto JK
21h – Palco Principal
Show com Chicão Castro (MS)
DIA 05.07.2018 – QUINTA-FEIRA
7h30 – Praça da Liberdade
Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito
8h – Praça da Liberdade
Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)
9h às 11h – Praça da Liberdade
Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias.
9h às 11h – Espaço Lição de Coisas
Oficina de criação literária: É agora, José?, com Bi Miura
9h às 11h – Espaço Claro Enigma (auditório)
Oficina de Curta-Metragem: Cine Drummond, com Leandro Benites e Cid Nogueira
10h às 11h – Espaço Vasto Mundo
Conversa de Poeta, com Diana Junkes
13h30 Praça da Liberdade
Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito
14h – Praça da Liberdade
Espetáculo Teatral, com os mamulengos de Chico Simões (DF).
15h às 17h – Praça da Liberdade
Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias.
15h às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório).
Exibição do filme O Último Poema (2015 – 1h10).
Documentário sobre Carlos Drummond de Andrade
16h às 17h – Espaço Lição de Coisas
Ler e ouvir histórias na infância, com Wanick Correa e Karina Vicelli.
17h às 18h – Espaço Vasto Mundo
Dedo de Prosa: Américo Calheiros, Samuel de Medeiros, Tânia Souza e Wanick Correa 18h às 19h – Espaço Vasto Mundo.
Slam Camélias
19h às 20h – Espaço Vasto Mundo
Palestra: As muitas vozes de Carlos Drummond de Andrade, com Humberto Werneck.
21h – Palco Principal
André Stábile e Otávio Neto (MS) e Gog (DF)
DIA 06.07.2018 – SEXTA-FEIRA
7h30 – Praça da Liberdade
Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito
8h – Praça da Liberdade
Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)
9h às 11h – Praça da Liberdade
Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias
9h às 11h – Espaço Lição de Coisas
Oficina Sentimentos do Mundo, com Karina Vicelli
9h às 11h – Espaço Claro Enigma (auditório)
Uni Versos, com Fernando Senkapuz e Jean Pereira
13h30 – Praça da Liberdade
Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito
14h – Praça da Liberdade
Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)
15h às 17h – Praça da Liberdade
Na praça com as escolas – Atividades lúdicas a partir da literatura com recursos concretos e imaginários: Camalotes e Guavirais – E agora José? – Judeu errante – Ilustrador, um contador de histórias – Canta histórias.
15 às 16h – Espaço Lição de Coisas
Oficina: Poemas de Papel, com Pedro Gabriel
16h às 17h – Espaço Lição de Coisas
Conversas Literárias: Diário das Coincidências, com João Anzanello Carrascoza
15 às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório)
Exibição do filme Pitanga (2016)
17h às 18h – Espaço Vasto Mundo
Roda de Conversa – Cinema com Antonio Pitanga e Camila Pitanga
18h às 19h – Espaço Vasto Mundo
Palestra: Uma escrita em melanina: Cuti e seus livros, com o escritor Cuti
19h às 20h – Espaço Vasto Mundo
Palestra: Camalotes e Guavirais – A Obra de Ulisses Serra, com Daniel Abrão
20h – Espaço Vasto Mundo
Dedo de Prosa: Emmanuel Marinho, Thissiane Fioreto e Benedito C. G. Lima
21h – Palco Principal
Shom com Marina Peralta (CG) e Ana Cañas (SP)
DIA 07.07.2018 – SÁBADO
7h30 – Praça da Liberdade
Intervenções Literárias, com Ruberval Cunha e Fernandinha Reverdito
8h – Praça da Liberdade
Espetáculo Teatral, Mamulengos de Chico Simões (DF)
9h às 10h – Espaço Lição de Coisas
Roda de Conversa: Primeira Linhas – A Formação do Leitor, com Flávio Rocha(IFMS), Melly Sena (FCMS/PROLER-CG) e Célia Regina Delácio Fernandes (UFGD/PROLER-DOURADOS)
10h às 11h – Espaço Lição de Coisas
Conversa De Poeta: Poesia E Oralidade com Ademir Assunção
13h às 15h – Espaço Claro Enigma (auditório)
Oficina de Livros Artesanais, com Luciano Serafim
13h às 15h – Espaço Lição de Coisas
Oficina de Contação de Histórias com Karina Vicelli
15h às 17h – Espaço Claro Enigma (auditório)
Exibição dos filmes O Fazendeiro do Ar (1972 – 10min) e o Poeta de Sete Faces (2002 – 1h34) Documentários sobre Carlos Drummond de Andrade
15h às 16h – Espaço Lição de Coisas
Palestra: Economia do Livro – Editores, Autores e Leitores, com Gregório Machado (DLLLB/MINC)
17h às 18h – Espaço Lição de Coisas
Roda de Conversa: Jornalismo, Pesquisa e Narrativas – coordenação: Prof. Edson Silva (UFMS)
18h às 19h – Espaço Vasto Mundo
Dedo de Prosa: Luciano Serafim, Márcia de Medeiros, Diana Pilatti
9h às 20h – Espaço Vasto Mundo
Palestra: O Professor na formação do cronista com Ignácio de Loyola Brandão
20h – Espaço Vasto Mundo
Palestra-Show Palavra é poder – com Elisa Lucinda
21h – Palco Principal
Show com Chico César (PB)
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