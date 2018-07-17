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Ipê-Amarelo é escolhido como árvore símbolo de Mato Grosso do Sul

A partir de agora a imagem do Ipê-Amarelo deverá ser usada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/07/2018 às 10:58

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Árvore que colore as ruas de Campo Grande e outros municípios na época da florada, o Ipê-Amarelo foi estabelecida como símbolo de Mato Grosso do Sul hoje (17), pelo Governo do Estado. Projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no Diário Oficial desta terça-feira.

Conforme a publicação, a partir de agora a imagem do Ipê-Amarelo deverá ser usada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação visual quando o Estado tiver propósito de divulgar as belezas e características botânicas de Mato Grosso do Sul.

Publicada hoje, a lei passa a valer em 30 dias.

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